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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 22:56

Re: Monobank

  Vorlon написав:сотрудник не может выбирать банк зарплатного проекта

Бредите?
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 23:04

Народ, вы реально прикалываетесь? Кто-то из нас явно тупит! Сотрудник несомненно может дать реквизиты, но это не будет зарплатным проектом, а значит на том же примате такое зачисление не будет подпадать под безналоговый депозит.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 23:07

Re: Monobank

  Vorlon написав:Народ, вы реально прикалываетесь? Кто-то из нас явно тупит! Сотрудник несомненно может дать реквизиты, но это не будет зарплатным проектом

В законе нет такого, что должен быть зарплатный проект. Налогообложению не подлежат проценты от депозитов открытых с зарплаты - вот и все, что там сказано. Дальше уже от банка зависит, как это реализовать.
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wig
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 23:07

  Vorlon написав:такое зачисление не будет подпадать под безналоговый депозит.
В этом вы правы.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 23:08

  Vorlon написав:Народ, вы реально прикалываетесь? Кто-то из нас явно тупит! Сотрудник несомненно может дать реквизиты, но это не будет зарплатным проектом, а значит на том же примате такое зачисление не будет подпадать под безналоговый депозит.

Не спорю,есть такая норма,если я директор и я держу счёт в привате,то и зп будет там,кто придёт с бумажкой-будим отправлять на почту 2 раза в месяц
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 23:18

Re: Monobank

А назначение платежа разве не обоснование происхождения денег для безналогового депо?
Viktor
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 23:21

Viktor
Уверен, что нет. В назначении бухгалтерия может написать что угодно, применить сокращения и т.д. и т.п. - как проверить?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 23:39

  Viktor написав:А назначение платежа разве не обоснование происхождения денег для безналогового депо?


Мало того, приват с вас ещё и спишет 0,5% за зачисление на вашу кдв нецелевых средств в виде вашей якобы зарплаты переведенной из другого банка.

А если вы будете требовать справедливости, то вас просто ткнут носом в тарифы.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 01:52

Планирую оформить. Кредитную карту МоноБанка. Кто по свежему может рассказать -подсказать, стоит ли. Беру только потому что нужен кредитный лимит ну 2000-3000 грн типа с льготным периодом. Буду признателен!
QiX
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 05:36

  QiX написав:Планирую оформить. Кредитную карту МоноБанка. Кто по свежему может рассказать -подсказать, стоит ли. Беру только потому что нужен кредитный лимит ну 2000-3000 грн типа с льготным периодом. Буду признателен!

Да.
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