RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 505506507508
Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 14:34

Re: Monobank

  Vorlon написав:Причём тут себяшки?

Ну, может я пятачком не вышел.
  Vorlon написав:Из файла подгрузить нельзя.

Печалька, придется ждать пока смарт с ремонта привезут.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2565
З нами з: 06.01.12
Подякував: 43 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 14:34

wig
А что, на планшете камера не работает?
Vorlon
 
Повідомлень: 5434
З нами з: 14.06.13
Подякував: 321 раз.
Подякували: 564 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 14:44

  Vorlon написав:wig
А что, на планшете камера не работает?

Да он и сам включается через раз. Грустно будет, если аппарат накроется, потерять доступ к управлению всеми своими счетами и лимитами в этом банке.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2565
З нами з: 06.01.12
Подякував: 43 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 14:45

  WachtAmRhein написав:Т.е. вы утверждаете, что если я себе сейчас из альфы пришлю деньги на кдв в приват с назначением платежа заработная плата, то открою на эти деньги безналоговый депозит?

Если бухгалтерия вашего работодателя будет сама отправлять вашу зарплату на карту Привата в индивидуальном порядке, то да, это будет целевое зачисление средств вне зарплатного проекта. За заичсления с вас Приват возьмет 0,5%, но открыть безналоговый депозит будет возможность. Мной поверено лично и пользуюсь этим несколько лет.
Самостоятельно р2р, конечно, не пройдет. Хотя есть еще вариант подключить в менеджера регулярный перевод зарплаты с карты любого банка на карту Привата, но это только для зарплаты и только в отделение можно подключить, самостоятельно никак. Лично этим вариантом не пользовался, но помню, что два или больше года тому это обсуждалось на ветке Привата - как именно банк самостоятельно ежемесячно извлекает зарплату с карты другого банка через р2р без личного участия владельца карты-донора и только зарплату, а другие пополнения - нет.
Востаннє редагувалось Sanio в Пон 05 бер, 2018 14:49, всього редагувалось 1 раз.
Sanio
 
Повідомлень: 697
З нами з: 03.09.14
Подякував: 18 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 14:48

  Vorlon написав: Только сфотографировать оригиналы документов, что я и делал в октябре.

а что делать если паспорт банк принимает,
а фотографию паспорта нет - "по причине наличия повреджений"
J
 
Повідомлень: 3824
З нами з: 19.01.08
Подякував: 14 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 15:11

Re: Monobank

  Sanio написав:как именно банк самостоятельно ежемесячно извлекает зарплату с карты другого банка через р2р

ну про р2р то загон,ибо нех там извлекать- переказ и пидпиздесь. А вот СЭП заход от доноров с 2600 или для банковских работяг 3652 или 3559 верю,могут распознать и по назначению
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1293
З нами з: 03.12.14
Подякував: 117 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 15:51

Re: Monobank

wig написав:
  Vorlon написав:wig
У меня стоит на планшете.

А сэлфи они заставляют делать, или можно сканы доков просто из файла подгрузить?
Можно сохраненные ранее пооткрывать или сделанные другим устройством
Chicheva
 
Повідомлень: 101
З нами з: 02.09.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 16:01

Re: Monobank

  Chicheva написав:Можно сохраненные ранее пооткрывать или сделанные другим устройством

Спасибо!
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2565
З нами з: 06.01.12
Подякував: 43 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 16:53

Re: Monobank

wig написав:
  Vorlon написав:wig
А что, на планшете камера не работает?

Да он и сам включается через раз. Грустно будет, если аппарат накроется, потерять доступ к управлению всеми своими счетами и лимитами в этом банке.

Счёт всего один, зайти потом можно с любого телефона
Lazer88
 
Повідомлень: 19
З нами з: 22.04.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 505506507508
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: J, kostya77 і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Радабанк (82)
05.03.2018 18:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.