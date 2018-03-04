Додано: Пон 05 бер, 2018 14:45

WachtAmRhein написав: Т.е. вы утверждаете, что если я себе сейчас из альфы пришлю деньги на кдв в приват с назначением платежа заработная плата, то открою на эти деньги безналоговый депозит? Т.е. вы утверждаете, что если я себе сейчас из альфы пришлю деньги на кдв в приват с назначением платежа заработная плата, то открою на эти деньги безналоговый депозит?

Если бухгалтерия вашего работодателя будет сама отправлять вашу зарплату на карту Привата в индивидуальном порядке, то да, это будет целевое зачисление средств вне зарплатного проекта. За заичсления с вас Приват возьмет 0,5%, но открыть безналоговый депозит будет возможность. Мной поверено лично и пользуюсь этим несколько лет.Самостоятельно р2р, конечно, не пройдет. Хотя есть еще вариант подключить в менеджера регулярный перевод зарплаты с карты любого банка на карту Привата, но это только для зарплаты и только в отделение можно подключить, самостоятельно никак. Лично этим вариантом не пользовался, но помню, что два или больше года тому это обсуждалось на ветке Привата - как именно банк самостоятельно ежемесячно извлекает зарплату с карты другого банка через р2р без личного участия владельца карты-донора и только зарплату, а другие пополнения - нет.