Ну, может я пятачком не вышел.
Печалька, придется ждать пока смарт с ремонта привезут.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 бер, 2018 14:34
Re: Monobank
Ну, может я пятачком не вышел.
Печалька, придется ждать пока смарт с ремонта привезут.
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Додано: Пон 05 бер, 2018 14:44
Да он и сам включается через раз. Грустно будет, если аппарат накроется, потерять доступ к управлению всеми своими счетами и лимитами в этом банке.
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Додано: Пон 05 бер, 2018 14:45
Если бухгалтерия вашего работодателя будет сама отправлять вашу зарплату на карту Привата в индивидуальном порядке, то да, это будет целевое зачисление средств вне зарплатного проекта. За заичсления с вас Приват возьмет 0,5%, но открыть безналоговый депозит будет возможность. Мной поверено лично и пользуюсь этим несколько лет.
Самостоятельно р2р, конечно, не пройдет. Хотя есть еще вариант подключить в менеджера регулярный перевод зарплаты с карты любого банка на карту Привата, но это только для зарплаты и только в отделение можно подключить, самостоятельно никак. Лично этим вариантом не пользовался, но помню, что два или больше года тому это обсуждалось на ветке Привата - как именно банк самостоятельно ежемесячно извлекает зарплату с карты другого банка через р2р без личного участия владельца карты-донора и только зарплату, а другие пополнения - нет.
Востаннє редагувалось Sanio в Пон 05 бер, 2018 14:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 05 бер, 2018 14:48
Додано: Пон 05 бер, 2018 15:11
Re: Monobank
ну про р2р то загон,ибо нех там извлекать- переказ и пидпиздесь. А вот СЭП заход от доноров с 2600 или для банковских работяг 3652 или 3559 верю,могут распознать и по назначению
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Пон 05 бер, 2018 15:51
Re: Monobank
Додано: Пон 05 бер, 2018 16:01
Re: Monobank
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Пон 05 бер, 2018 16:53
Re: Monobank
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