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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 506507508509
Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 21:02

  wig написав:
  Lazer88 написав:Счёт всего один, зайти потом можно с любого телефона

Через пароль или смску?

пароль и ориентир в смс придет как на gsm так и на cdma номер ,хоть и на сим-карту в кнопочном - даже эмулятор андрюхи на винду прекрасно дальше справляется
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 21:13

Мизантрóп Ок, спасибо.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 21:42

QiX
Для того чтобы сразу 50 гривасов срубить можно использовать ссыль продюсера на рефералку https://monobank.com.ua/r/qgnH
Для свинорылов обещают запилить завтра в разделе "еще".
Poleg
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 22:05

  Poleg написав:
Для того чтобы сразу 50 гривасов срубить можно использовать ссыль продюсера на рефералку https://monobank.com.ua/r/qgnH
Для свинорылов обещают запилить завтра в разделе "еще".

Зображення
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 22:13

  Poleg написав:Для того чтобы сразу 50 гривасов срубить можно использовать ссыль продюсера на рефералку

Продюсер - перебьётся.
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 23:31

Re: Monobank

Шановне товариство!
Поповнення Моні СЕПом - кошти слати на 2620 (як в заяві на відкриття) чи 2924 (як в застосунку)?
V2
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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 23:47

Re: Monobank

V2 написав:Шановне товариство!
Поповнення Моні СЕПом - кошти слати на 2620 (як в заяві на відкриття) чи 2924 (як в застосунку)?

2924
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Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 00:32

Вообщем, скачал я приложение это, все заполнил. Запросил 2000 грн лимита несчастного. Фотки все как просили сделал через камеру. Итог - потрачено 15 минут - результат - ЛИМИТ Вам аж 0! Спасибо, карту можете забрать в ближайшем отделении. Пожалуйста, пусть там покоиться с миром Ваша карта не нужная.
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