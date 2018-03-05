пароль и ориентир в смс придет как на gsm так и на cdma номер ,хоть и на сим-карту в кнопочном - даже эмулятор андрюхи на винду прекрасно дальше справляется
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 бер, 2018 21:02
пароль и ориентир в смс придет как на gsm так и на cdma номер ,хоть и на сим-карту в кнопочном - даже эмулятор андрюхи на винду прекрасно дальше справляется
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Пон 05 бер, 2018 21:13
Мизантрóп Ок, спасибо.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Пон 05 бер, 2018 21:42
QiX
Для того чтобы сразу 50 гривасов срубить можно использовать ссыль продюсера на рефералку
Для свинорылов обещают запилить завтра в разделе "еще".
Додано: Пон 05 бер, 2018 22:05
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Пон 05 бер, 2018 22:13
Додано: Пон 05 бер, 2018 23:31
Re: Monobank
Шановне товариство!
Поповнення Моні СЕПом - кошти слати на 2620 (як в заяві на відкриття) чи 2924 (як в застосунку)?
Додано: Пон 05 бер, 2018 23:47
Re: Monobank
2924
Додано: Вів 06 бер, 2018 00:32
Вообщем, скачал я приложение это, все заполнил. Запросил 2000 грн лимита несчастного. Фотки все как просили сделал через камеру. Итог - потрачено 15 минут - результат - ЛИМИТ Вам аж 0! Спасибо, карту можете забрать в ближайшем отделении. Пожалуйста, пусть там покоиться с миром Ваша карта не нужная.
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