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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 бер, 2018 16:34
Re: Monobank
Дубілет почав епічний срач іпон проти дроїдів:)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Вів 06 бер, 2018 17:32
Щось мені з ТАС "щастить"
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