RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 508509510511
Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 16:34

Re: Monobank

Дубілет почав епічний срач іпон проти дроїдів:)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7651
З нами з: 15.04.09
Подякував: 363 раз.
Подякували: 464 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 бер, 2018 17:32

  chipmunk написав:Дубілет почав епічний срач іпон проти дроїдів:)

То хай обмежиться клієнтами ios
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12894
З нами з: 12.08.10
Подякував: 998 раз.
Подякували: 1081 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 508509510511
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher, liliya_logical, novichok, vitaliy1111 і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (54248)
06.03.2018 19:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.