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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 13:34

Re: Monobank

У Мони есть какое-то ограничение на количество операций? Четыре платежа в супермаркете за сегодня- нормально, пятый- отказано.
Water
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 13:35

Re: Monobank

У них видимо технический сбой.
Пытался оплатить через интернет, ответ саппорта: "Передали эту ситуацию на максимально высокий уровень, решение его стоит в приоритете, мы постараемся сделать все для решения вопроса. Спасибо что сообщили нам об этом, мы постараемся больше вас не расстраивать."

Ответ похож на какой-то троллинг)))
Vint
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 13:43

Опять наверное пакистанцев пригласили что-то писать.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 14:18

  Ratatui написав:Опять наверное пакистанцев пригласили что-то писать.

из В.Британии по схеме "Лондон+" :D
В полдень в АТБ успешно отоварился бабе на кредлиме.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 14:27

Re: Monobank

  mixa написав:Плющить моню конкретно.
Не можу зробити ні вхідний ні вихідний п2п платіж через їх додаток.

Проблема не в МОНО. Висит также терминальная сеть Ощада, не работает р2р Изи...
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 15:16

Re: Monobank

Перевів щойно гроші на карту приватбанку (чужу). Переказ не з'являється в списку.
Підтримка монобанку крім вищенаведеної загальної фрази нічим не допомагає.
Питають, чи платіж надійшов отримувачу, що як на мене не дуже коректно.
Це вони мені мали б сказати, чи платіж надійшов отримувачу....
Bambula
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 16:25

  Bambula написав:Перевів щойно гроші на карту приватбанку (чужу). Переказ не з'являється в списку.
Питають чи лизав колись?

-способ перевода? (бо их там 2 :wink: )
-в каком списке (мони/примата)?
що як на мене не дуже коректно :!:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 16:37

Re: Monobank

12:13 успешно заплатил лик пей платеж со своих денег
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 17:19

  BBC написав:
  mixa написав:Плющить моню конкретно.
Не можу зробити ні вхідний ні вихідний п2п платіж через їх додаток.

Проблема не в МОНО. Висит также терминальная сеть Ощада, не работает р2р Изи...

и кое-что еще.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 17:36

  wig написав:
  Viktor написав:А как еще банку презентовать свои продукты если не с помощью рекламы?
И да, пользоваться кредиткой в то время как свои деньги лежат на Универсальном действительно выгодно.

Там речь о зарплате. Какой смысл ее держать на этом депозите "Универсальный" и платить налоги, когда в соседней банке 14% безналоговых?


Напомните банк, в каком 14% безналоговых?
В игноре somilitark с непонятным диагнозом, поливающий даже незнакомых людей желчью,которому кажется,что он влияет на загон
avoska220
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