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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 бер, 2018 13:34
Re: Monobank
У Мони есть какое-то ограничение на количество операций? Четыре платежа в супермаркете за сегодня- нормально, пятый- отказано.
Додано: Сер 07 бер, 2018 13:35
Re: Monobank
У них видимо технический сбой.
Пытался оплатить через интернет, ответ саппорта: "Передали эту ситуацию на максимально высокий уровень, решение его стоит в приоритете, мы постараемся сделать все для решения вопроса. Спасибо что сообщили нам об этом, мы постараемся больше вас не расстраивать."
Ответ похож на какой-то троллинг)))
Додано: Сер 07 бер, 2018 14:18
из В.Британии по схеме "Лондон+"
В полдень в АТБ успешно отоварился бабе на кредлиме.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Сер 07 бер, 2018 14:27
Re: Monobank
Проблема не в МОНО. Висит также терминальная сеть Ощада, не работает р2р Изи...
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Сер 07 бер, 2018 15:16
Re: Monobank
Перевів щойно гроші на карту приватбанку (чужу). Переказ не з'являється в списку.
Підтримка монобанку крім вищенаведеної загальної фрази нічим не допомагає.
Питають, чи платіж надійшов отримувачу, що як на мене не дуже коректно.
Це вони мені мали б сказати, чи платіж надійшов отримувачу....
Додано: Сер 07 бер, 2018 16:25
-способ перевода? (бо их там 2 )
-в каком списке (мони/примата)?
що як на мене не дуже коректно
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Сер 07 бер, 2018 16:37
Re: Monobank
12:13 успешно заплатил лик пей платеж со своих денег
Додано: Сер 07 бер, 2018 17:19
и кое-что еще.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Сер 07 бер, 2018 17:36
Напомните банк, в каком 14% безналоговых?
В игноре somilitark с непонятным диагнозом, поливающий даже незнакомых людей желчью,которому кажется,что он влияет на загон
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