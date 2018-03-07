Все безналоговые в одном единственном банке пока, это Приват. 14 на полгода, это самая высокая ставка. На 3 месяца или год - ниже.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 бер, 2018 17:49
Re: Monobank
Все безналоговые в одном единственном банке пока, это Приват. 14 на полгода, это самая высокая ставка. На 3 месяца или год - ниже.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Сер 07 бер, 2018 18:07
Re: Monobank
Господа, подскажите. Если я не сижу в грейсе и переведу в рассрочку трату больше 1000 грн, то я правильно понимаю, что это более выгодный способ, так как в месяц будет платиться 1.9%, а не 3.2% именно на эту сумму? Или придётся платить уже 1.9 ПЛЮС 3.2? Спасибо.
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