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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 17:49

Re: Monobank

  avoska220 написав:Напомните банк, в каком 14% безналоговых?

Все безналоговые в одном единственном банке пока, это Приват. 14 на полгода, это самая высокая ставка. На 3 месяца или год - ниже.
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wig
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 18:07

Re: Monobank

Господа, подскажите. Если я не сижу в грейсе и переведу в рассрочку трату больше 1000 грн, то я правильно понимаю, что это более выгодный способ, так как в месяц будет платиться 1.9%, а не 3.2% именно на эту сумму? Или придётся платить уже 1.9 ПЛЮС 3.2? Спасибо.
Mathias
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 19:27

Re: Monobank

В грейс ты можешь выйти через месяц-два, а рассрочка минимум на полгода
Lazer88
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 20:51

Re: Monobank

Lazer88 написав:В грейс ты можешь выйти через месяц-два, а рассрочка минимум на полгода


Главное, что всё-таки 1.9 вместо 3.2, спасибо, будем думать.
Mathias
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 20:58

  Mathias написав:
Lazer88 написав:В грейс ты можешь выйти через месяц-два, а рассрочка минимум на полгода


Главное, что всё-таки 1.9 вместо 3.2, спасибо, будем думать.



1,9 с первоначальной суммы покупки, а 3,2 с остатка долга.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 21:11

Re: Monobank

WachtAmRhein написав:1,9 с первоначальной суммы покупки, а 3,2 с остатка долга.


Ну да. То есть если я перевожу в рассрочку допустим 1000 грн на 6 месяцев и у меня остается долг 5000, то я плачу ежемесячно 167 + 19 грн и 3.2% от оставшихся 5000, но на 1000 ушедшую в рассрочку 3.2 не начисляются? Всё правильно моя голова поняла?
Mathias
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 08:18

Re: Monobank

Не начисляется, но платишь ты минимум 5%
Lazer88
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 14:42

Re: Monobank

Привет. Всех женщин с праздником! Какая категоря на американском амазоне при покупке непосредственно у амазона?
Igor0078
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 15:36

Re: Monobank

Igor0078 написав:Привет. Всех женщин с праздником! Какая категоря на американском амазоне при покупке непосредственно у амазона?

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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 16:17

  Mathias написав:
WachtAmRhein написав:1,9 с первоначальной суммы покупки, а 3,2 с остатка долга.


Ну да. То есть если я перевожу в рассрочку допустим 1000 грн на 6 месяцев и у меня остается долг 5000, то я плачу ежемесячно 167 + 19 грн и 3.2% от оставшихся 5000, но на 1000 ушедшую в рассрочку 3.2 не начисляются? Всё правильно моя голова поняла?


ИМХО на рассрочку стоит перекидывать только если не получается в этом месяце выйти в грейс из-за большого количества покупок. Или рассчитываете погасить рассрочки быстро - за два три месяца что бы пока гасите рассрочки то карта была в грейсе.
Рубикон для рассрочки 5 месяцев. Если рассрочка дольше то 1,9% будет дороже чем 3,2%.
А так все правильно вы поняли. Погасив 5000 можно сидеть в грейсе даже имея 1000 на рассрочке.
mephala
 
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