Все безналоговые в одном единственном банке пока, это Приват. 14 на полгода, это самая высокая ставка. На 3 месяца или год - ниже.
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Додано: Сер 07 бер, 2018 17:49
Re: Monobank
Все безналоговые в одном единственном банке пока, это Приват. 14 на полгода, это самая высокая ставка. На 3 месяца или год - ниже.
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Додано: Сер 07 бер, 2018 18:07
Re: Monobank
Господа, подскажите. Если я не сижу в грейсе и переведу в рассрочку трату больше 1000 грн, то я правильно понимаю, что это более выгодный способ, так как в месяц будет платиться 1.9%, а не 3.2% именно на эту сумму? Или придётся платить уже 1.9 ПЛЮС 3.2? Спасибо.
Додано: Сер 07 бер, 2018 19:27
Re: Monobank
В грейс ты можешь выйти через месяц-два, а рассрочка минимум на полгода
Додано: Сер 07 бер, 2018 20:51
Re: Monobank
Главное, что всё-таки 1.9 вместо 3.2, спасибо, будем думать.
Додано: Сер 07 бер, 2018 20:58
Додано: Сер 07 бер, 2018 21:11
Re: Monobank
Ну да. То есть если я перевожу в рассрочку допустим 1000 грн на 6 месяцев и у меня остается долг 5000, то я плачу ежемесячно 167 + 19 грн и 3.2% от оставшихся 5000, но на 1000 ушедшую в рассрочку 3.2 не начисляются? Всё правильно моя голова поняла?
Додано: Чет 08 бер, 2018 08:18
Re: Monobank
Не начисляется, но платишь ты минимум 5%
Додано: Чет 08 бер, 2018 14:42
Re: Monobank
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Додано: Чет 08 бер, 2018 15:36
Re: Monobank
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Додано: Чет 08 бер, 2018 16:17
ИМХО на рассрочку стоит перекидывать только если не получается в этом месяце выйти в грейс из-за большого количества покупок. Или рассчитываете погасить рассрочки быстро - за два три месяца что бы пока гасите рассрочки то карта была в грейсе.
Рубикон для рассрочки 5 месяцев. Если рассрочка дольше то 1,9% будет дороже чем 3,2%.
А так все правильно вы поняли. Погасив 5000 можно сидеть в грейсе даже имея 1000 на рассрочке.
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