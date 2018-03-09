Давно я не сообщал текущие показатели проекта monobank:
Количество активных карт mono: 124’000 штук
Установлено кредитных лимитов на карты: 2,1 млрд.грн.
Установлено лимитов на рассрочку: 1,2 млрд.грн.
Кредитный портфель: 0,55 млрд.грн.
Депозитный портфель: 16 млн.грн.
Количество клиентских транзакций: 170’000 в день
Количество клиентских транзакций Google Pay: 12’000 в день
Просрочка 30+ по сальдо: 2,75%
Просрочка 30+ по количеству: 0,92%.
Если бы такую динамику за четыре месяца после старта продемонстрировал любой финансовый стартап в Европе его капитализация на раунде A превысила бы 1 млрд.долл. Это ошеломляющие, просто невообразимые цифры для любого, кто хоть немного понимает в финансах.
Кстати, никто случайно не хочет проинвестировать в Fintech Band с такой оценкой компании? Это мы еще не добрались до старушки Англии...
Чтоб получалась просрочка 30+ дней на сегодня, нужно чтоб деньги были взяты до нового года. С учётом того, что продукт был открыт к бета-тесту 17 октября, то всего за 75 дней накоплен кредитный портфель, в котором на 2.75% денег от выданных, не платят даже минимальный платёж. Не такие выдающиеся достижения, имхо.
До Нового року аналізували тисячу параметрів, тепер зрозуміли, що мало і аналізують вже тисячі. Прострочення буде лише зменшуватись - інфа 100%. Єдина загроза - касири АТБ, котрі почали читати книжки в кінотеатрах.