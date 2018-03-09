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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 511512513514
Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 12:36

Re: Monobank

Олег Гороховский
1 ч ·

Давно я не сообщал текущие показатели проекта monobank:

Количество активных карт mono:
124’000 штук

Установлено кредитных лимитов на карты:
2,1 млрд.грн.

Установлено лимитов на рассрочку:
1,2 млрд.грн.

Кредитный портфель:
0,55 млрд.грн.

Депозитный портфель:
16 млн.грн.

Количество клиентских транзакций:
170’000 в день

Количество клиентских транзакций Google Pay:
12’000 в день

Просрочка 30+ по сальдо:
2,75%

Просрочка 30+ по количеству:
0,92%.

Если бы такую динамику за четыре месяца после старта продемонстрировал любой финансовый стартап в Европе его капитализация на раунде A превысила бы 1 млрд.долл. Это ошеломляющие, просто невообразимые цифры для любого, кто хоть немного понимает в финансах.

Кстати, никто случайно не хочет проинвестировать в Fintech Band с такой оценкой компании? Это мы еще не добрались до старушки Англии...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 12:48

  Vorlon написав:Просрочка 30+ по количеству:
0,92%.

Вот на этот один процент они и живут.
ЗЫ. А я думал, что оленей - больше...
mustbe
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 13:08

Ех Моня! Щож ти так, рефералку запустив тоді коли я друзів всіх кого можливо привів раніше!

Короче так не чесно :(
ПЄчаль бЄда :(
root
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 13:11

  mustbe написав:
  Vorlon написав:Просрочка 30+ по количеству:
0,92%.

Вот на этот один процент они и живут.
ЗЫ. А я думал, что оленей - больше...

это процент тех, кто вообще ничего не платит - тоесть всего 1% токсичных активов,
а остальные делятся на грейсовиков и тех, кто платит минимальные платежи и проценты по кредиту, с которых они и живут
Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 13:32

Re: Monobank

Есть ли у кого-то информация какая категория у MOYO ??
bambey
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 13:44

Шкода, що врожайність по кишмишу не опублікував.
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klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 15:02

Просрочка 30+ по сальдо:
2,75%

Просрочка 30+ по количеству:
0,92%

Чтоб получалась просрочка 30+ дней на сегодня, нужно чтоб деньги были взяты до нового года. С учётом того, что продукт был открыт к бета-тесту 17 октября, то всего за 75 дней накоплен кредитный портфель, в котором на 2.75% денег от выданных, не платят даже минимальный платёж. Не такие выдающиеся достижения, имхо.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 16:28

До Нового року аналізували тисячу параметрів, тепер зрозуміли, що мало і аналізують вже тисячі. Прострочення буде лише зменшуватись - інфа 100%. Єдина загроза - касири АТБ, котрі почали читати книжки в кінотеатрах.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 17:54

  mustbe написав:
  Vorlon написав:Просрочка 30+ по количеству:
0,92%.

Вот на этот один процент они и живут.
ЗЫ. А я думал, что оленей - больше...

это самые умные, уже с баблом за границей
dexter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 19:33

Re: Monobank

  dexter написав:это самые умные, уже с баблом за границей
тут непаханное поле на дропах
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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