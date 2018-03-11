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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 512513514515
Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 20:53

  Мизантрóп написав:
  dexter написав:это самые умные, уже с баблом за границей
тут непаханное поле на дропах


то такэ, а кто на пмж тому самое оно
dexter
 
Повідомлень: 60
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 10:08

Re: Monobank

Как получить выписку о конкретном платеже?
bmwbmw
 
Повідомлень: 3
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 11:22

У всіх з'явилася нова (третя) категорія кешбеку? Правда під 0%

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undeadserf
 
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Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 11:53

undeadserf
У меня нет.
Vorlon
 
Повідомлень: 5446
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 13:31

Vorlon
И не появится. НЯП так бывает когда возвраты идут по категории прошлого месяца, поэтому в той категории скорее всего минус.
Poleg
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 20:36

Можно ли как-то запретить снятие наличных с карты ?
Или установить лимит: не более 1 грн в день ?
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 20:53

  mustbe написав:Можно ли как-то запретить снятие наличных с карты ?
Или установить лимит: не более 1 грн в день ?

А что у кого-то руки чешуться снять в банкомате? :mrgreen:
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lov2108
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 21:02

  lov2108 написав:
  mustbe написав:Можно ли как-то запретить снятие наличных с карты ?
Или установить лимит: не более 1 грн в день ?

А что у кого-то руки чешуться снять в банкомате? :mrgreen:

Именно

Горячка сказала, что установить такой лимит нельзя.
А Приват, кстати, это умеет
mustbe
 
Повідомлень: 274
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Подякував: 10 раз.
Подякували: 40 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 бер, 2018 22:52

  mustbe написав:
  lov2108 написав:
  mustbe написав:Можно ли как-то запретить снятие наличных с карты ?
Или установить лимит: не более 1 грн в день ?

А что у кого-то руки чешуться снять в банкомате? :mrgreen:

Именно

Горячка сказала, что установить такой лимит нельзя.
А Приват, кстати, это умеет

Алла тоже умеет.
А самый продвинутый смартапп не дает ни мсс посмотреть, ни выписку нормальную прислать, ни лимиты настроить.
curiousobro
 
Повідомлень: 845
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