|
|
|
Monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 бер, 2018 20:53
Мизантрóп написав: dexter написав:
это самые умные, уже с баблом за границей
тут непаханное поле на дропах
то такэ, а кто на пмж тому самое оно
-
dexter
-
-
- Повідомлень: 60
- З нами з: 10.04.17
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 10 бер, 2018 10:08
Как получить выписку о конкретном платеже?
-
bmwbmw
-
-
- Повідомлень: 3
- З нами з: 31.01.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 10 бер, 2018 11:22
У всіх з'явилася нова (третя) категорія кешбеку? Правда під 0%
-
undeadserf
-
-
- Повідомлень: 10
- З нами з: 08.09.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 10 бер, 2018 11:53
undeadserf
У меня нет.
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 5446
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 321 раз.
- Подякували: 564 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 10 бер, 2018 13:31
Vorlon
И не появится. НЯП так бывает когда возвраты идут по категории прошлого месяца, поэтому в той категории скорее всего минус.
-
Poleg
-
-
- Повідомлень: 122
- З нами з: 23.03.12
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 11 бер, 2018 20:36
Можно ли как-то запретить снятие наличных с карты ?
Или установить лимит: не более 1 грн в день ?
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 274
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 40 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 11 бер, 2018 20:53
mustbe написав:
Можно ли как-то запретить снятие наличных с карты ?
Или установить лимит: не более 1 грн в день ?
А что у кого-то руки чешуться снять в банкомате?
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
-
lov2108
-
-
- Повідомлень: 1840
- З нами з: 26.02.09
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 87 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 11 бер, 2018 21:02
lov2108 написав: mustbe написав:
Можно ли как-то запретить снятие наличных с карты ?
Или установить лимит: не более 1 грн в день ?
А что у кого-то руки чешуться снять в банкомате?
Именно
Горячка сказала, что установить такой лимит нельзя.
А Приват, кстати, это умеет
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 274
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 40 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 11 бер, 2018 22:52
mustbe написав: lov2108 написав: mustbe написав:
Можно ли как-то запретить снятие наличных с карты ?
Или установить лимит: не более 1 грн в день ?
А что у кого-то руки чешуться снять в банкомате?
Именно
Горячка сказала, что установить такой лимит нельзя.
А Приват, кстати, это умеет
Алла тоже умеет.
А самый продвинутый смартапп не дает ни мсс посмотреть, ни выписку нормальную прислать, ни лимиты настроить.
-
curiousobro
-
-
- Повідомлень: 845
- З нами з: 21.07.17
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 96 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
реклама
|