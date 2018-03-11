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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 513514515516
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 08:28

Re: Monobank

Взагалі була б цікава хаіча - заборонити окомісені операції :) зняття й прирівнені до них перекази...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 09:43

В несчастном каличном Глобусе, с его недоделанном ИБ, этих лимитов - около 10: на кассу, на банкоматы, на интернет, на покупки и тд.
А в этом суперпрогрессивном Моне - аж ОДИН лимит: на интернет. Ха-ха
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 09:48

Re: Monobank

Добрый день.
Вчера подал заявку на оформление кредкарты, как долго проверяют документы и принимают решение о кредлимите?
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 09:59

  mustbe написав:В несчастном каличном Глобусе, с его недоделанном ИБ, этих лимитов - около 10: на кассу, на банкоматы, на интернет, на покупки и тд.
А в этом суперпрогрессивном Моне - аж ОДИН лимит: на интернет. Ха-ха

В Глобсі 3 ліміта видаткових (банкомат, каса, розрахунки, включаючи інтернет) і 2 на поповнення через банкомат і касу.
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 10:05

  mustbe написав:
  lov2108 написав:
  mustbe написав:Можно ли как-то запретить снятие наличных с карты ?
Или установить лимит: не более 1 грн в день ?

А что у кого-то руки чешуться снять в банкомате? :mrgreen:

Именно

Горячка сказала, что установить такой лимит нельзя.
А Приват, кстати, это умеет


Пишите в фейсбук Дубилету или гороху и может прикрутят. Хотя нормальную выписку обещают 4й месяц.
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 10:33

  mustbe написав:
  lov2108 написав:
  mustbe написав:Можно ли как-то запретить снятие наличных с карты ?
Или установить лимит: не более 1 грн в день ?

А что у кого-то руки чешуться снять в банкомате? :mrgreen:

Именно

Горячка сказала, что установить такой лимит нельзя.

И правильно - для чиповой карты бесполезный лимит вообще. Или вы боитесь, что кто-то рядом с вами подсмотрит ваш пин-код, стукнет вас по голове, украдёт вашу кредитку и пойдёт снимать всё под 0 с неё в банкомате? Не слишком ли? :shock:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 11:56

Re: Monobank

Vorlon написав:
  mustbe написав:
  lov2108 написав:[quote="4318451:mustbe"]Можно ли как-то запретить снятие наличных с карты ?
Или установить лимит: не более 1 грн в день ?

А что у кого-то руки чешуться снять в банкомате? :mrgreen:

Именно

Горячка сказала, что установить такой лимит нельзя.

И правильно - для чиповой карты бесполезный лимит вообще. Или вы боитесь, что кто-то рядом с вами подсмотрит ваш пин-код, стукнет вас по голове, украдёт вашу кредитку и пойдёт снимать всё под 0 с неё в банкомате? Не слишком ли? :shock:[/quote]Можно и случайно самому снять, тем более если монокарт много и недопомнишь какая дебетка.
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 11:57

  Інкогніто написав:Можно и случайно самому снять, тем более если монокарт много и недопомнишь какая дебетка.

Для меня лично ситуация абсурдная по своей сути. Хотя карт тоже много.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 12:01

  Vorlon написав:Для меня лично ситуация абсурдная по своей сути. Хотя карт тоже много.

Да не надо их защищать. Специально сделали, что бы массовый клиент не путался в меню. Ну и на чаржбек заяву писать некуда - "банк без отделений".
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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