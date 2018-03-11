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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 бер, 2018 08:28
Re: Monobank
Взагалі була б цікава хаіча - заборонити окомісені операції зняття й прирівнені до них перекази...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Пон 12 бер, 2018 09:43
В несчастном каличном Глобусе, с его недоделанном ИБ, этих лимитов - около 10: на кассу, на банкоматы, на интернет, на покупки и тд.
А в этом суперпрогрессивном Моне - аж ОДИН лимит: на интернет. Ха-ха
Додано: Пон 12 бер, 2018 09:48
Re: Monobank
Добрый день.
Вчера подал заявку на оформление кредкарты, как долго проверяют документы и принимают решение о кредлимите?
Додано: Пон 12 бер, 2018 09:59
В Глобсі 3 ліміта видаткових (банкомат, каса, розрахунки, включаючи інтернет) і 2 на поповнення через банкомат і касу.
Додано: Пон 12 бер, 2018 10:05
Пишите в фейсбук Дубилету или гороху и может прикрутят. Хотя нормальную выписку обещают 4й месяц.
Додано: Пон 12 бер, 2018 10:33
И правильно - для чиповой карты бесполезный лимит вообще. Или вы боитесь, что кто-то рядом с вами подсмотрит ваш пин-код, стукнет вас по голове, украдёт вашу кредитку и пойдёт снимать всё под 0 с неё в банкомате? Не слишком ли?
Додано: Пон 12 бер, 2018 11:56
Re: Monobank
И правильно - для чиповой карты бесполезный лимит вообще. Или вы боитесь, что кто-то рядом с вами подсмотрит ваш пин-код, стукнет вас по голове, украдёт вашу кредитку и пойдёт снимать всё под 0 с неё в банкомате? Не слишком ли? [/quote]Можно и случайно самому снять, тем более если монокарт много и недопомнишь какая дебетка.
Додано: Пон 12 бер, 2018 11:57
Додано: Пон 12 бер, 2018 12:01
Да не надо их защищать. Специально сделали, что бы массовый клиент не путался в меню. Ну и на чаржбек заяву писать некуда - "банк без отделений".
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