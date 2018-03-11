конечно, выводить от 100грн. накопленных когда вам нравится
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 бер, 2018 12:26
Додано: Пон 12 бер, 2018 12:42
Для меня абсурдна ситуация, что даже через саппорт я не могу управлять лимитами. Не сделали в апке - хер с ним.
Но не дать поставить лимит через саппорт - это некомильфо. Совсем
И то, что вас это не парит - не означает что это норм.
Додано: Пон 12 бер, 2018 12:45
Re: Monobank
Маржа у Монифация сейчас 1 коп и по евро и по долл. Кому-нибудь были возвраты на карту после валютных транзакций. Действительно банк зачисляет на счет по 26.29 и 32.55?
Додано: Пон 12 бер, 2018 12:48
Кащей
Да, действительно зачислят по курсу на тот момент. Но именно возврат, а не отмена операции, при отмене вернут столько же.
Додано: Пон 12 бер, 2018 13:06
Возможность управлять лимитами - гораздо лучше отсутствия возможности управлять лимитами.
Возможность посмотреть МСС - гораздо лучше отсутствия возможности посмотреть МСС.
и тд...
Да, может это кому-то и не надо, но
любая возможность гораздо лучше, чем её отсутствие
Додано: Пон 12 бер, 2018 13:16
Нет Vorlon, не абсурдная.
У меня коллега заправился на АЗС летом в какой-то стране бывшего соцлагеря (Румыния или Болгария) и рассчитался кредиткой через ПОС, а по возврату домой оказалось что снял нал.
P.S. я бы тоже с удовольствием на всех своих кредитках запретил п2п, если бы была такая возможность и спокойно платил бы в разных инет-магазинах через ликпей не задумываясь как пройдет оплата.
Додано: Пон 12 бер, 2018 13:42
Додано: Пон 12 бер, 2018 14:25
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