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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 бер, 2018 12:26
Vial написав:
Коллеги подскажите.
Есть разница когда выводить кэшбэк на основной счет? Если сейчас вывести до конца месяца начисление идёт без изменений?
конечно, выводить от 100грн. накопленных когда вам нравится
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Додано: Пон 12 бер, 2018 12:42
Vorlon написав: Інкогніто написав:
Можно и случайно самому снять, тем более если монокарт много и недопомнишь какая дебетка.
Для меня лично ситуация абсурдная по своей сути. Хотя карт тоже много.
Для меня абсурдна ситуация, что даже через саппорт я не могу управлять лимитами. Не сделали в апке - хер с ним.
Но не дать поставить лимит через саппорт - это некомильфо. Совсем
И то, что вас это не парит - не означает что это норм.
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Додано: Пон 12 бер, 2018 12:45
Маржа у Монифация сейчас 1 коп и по евро и по долл. Кому-нибудь были возвраты на карту после валютных транзакций. Действительно банк зачисляет на счет по 26.29 и 32.55?
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Додано: Пон 12 бер, 2018 12:48
Кащей
Да, действительно зачислят по курсу на тот момент. Но именно возврат, а не отмена операции, при отмене вернут столько же.
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Додано: Пон 12 бер, 2018 13:06
Возможность управлять лимитами - гораздо лучше отсутствия возможности управлять лимитами.
Возможность посмотреть МСС - гораздо лучше отсутствия возможности посмотреть МСС.
и тд...
Да, может это кому-то и не надо, но
любая возможность гораздо лучше, чем её отсутствие
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Додано: Пон 12 бер, 2018 13:16
Vorlon написав: Інкогніто написав:
Можно и случайно самому снять, тем более если монокарт много и недопомнишь какая дебетка.
Для меня лично ситуация абсурдная по своей сути. Хотя карт тоже много.
Нет Vorlon, не абсурдная.
У меня коллега заправился на АЗС летом в какой-то стране бывшего соцлагеря (Румыния или Болгария) и рассчитался кредиткой через ПОС, а по возврату домой оказалось что снял нал.
P.S. я бы тоже с удовольствием на всех своих кредитках запретил п2п, если бы была такая возможность и спокойно платил бы в разных инет-магазинах через ликпей не задумываясь как пройдет оплата.
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Додано: Пон 12 бер, 2018 13:42
Інкогніто написав:
Можно и случайно самому снять, тем более если монокарт много и недопомнишь какая дебетка.
что значит много? вы шо, тягаете с собой чемодан телефонов?
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Додано: Пон 12 бер, 2018 14:25
Stringer написав:
Інкогніто написав:
Можно и случайно самому снять, тем более если монокарт много и недопомнишь какая дебетка.
что значит много? вы шо, тягаете с собой чемодан телефонов?
карта может жить и работать и без постоянно присутствующего девайса.
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Додано: Пон 12 бер, 2018 23:07
GrafBV написав: Vorlon написав: Інкогніто написав:
Можно и случайно самому снять, тем более если монокарт много и недопомнишь какая дебетка.
Для меня лично ситуация абсурдная по своей сути. Хотя карт тоже много.
Нет Vorlon, не абсурдная.
У меня коллега заправился на АЗС летом в какой-то стране бывшего соцлагеря (Румыния или Болгария) и рассчитался кредиткой через ПОС, а по возврату домой оказалось что снял нал.
P.S. я бы тоже с удовольствием на всех своих кредитках запретил п2п, если бы была такая возможность и спокойно платил бы в разных инет-магазинах через ликпей не задумываясь как пройдет оплата.
интернет магазины крайне неохотно прикручивают ликпей LiqPay это 2,8% с каждой покупки банку и остается два варианта либо и для всех покупателей поднимать на 2,8% и становиться не конкурентным по цене, либо терять 2,8% с каждой покупки ( что при наценке 20-25% больно) ! ну и не забываем что эти деньги уже официальные видны в обороте и на едином налоге уже не спрячешься и с этих денег надо платить налоги и тут опять путь либо делать 10+ частников на едином налоге ...либо не ставить Pos терминалы 2-5% и Liq Pay 2,8%
свинорыл
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