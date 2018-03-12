Додано: Пон 12 бер, 2018 23:07

GrafBV написав: Vorlon написав: Інкогніто написав: Можно и случайно самому снять, тем более если монокарт много и недопомнишь какая дебетка. Можно и случайно самому снять, тем более если монокарт много и недопомнишь какая дебетка.

Для меня лично ситуация абсурдная по своей сути. Хотя карт тоже много. Для меня лично ситуация абсурдная по своей сути. Хотя карт тоже много.

Нет Vorlon, не абсурдная.

У меня коллега заправился на АЗС летом в какой-то стране бывшего соцлагеря (Румыния или Болгария) и рассчитался кредиткой через ПОС, а по возврату домой оказалось что снял нал.



P.S. я бы тоже с удовольствием на всех своих кредитках запретил п2п, если бы была такая возможность и спокойно платил бы в разных инет-магазинах через ликпей не задумываясь как пройдет оплата. Нет Vorlon, не абсурдная.У меня коллега заправился на АЗС летом в какой-то стране бывшего соцлагеря (Румыния или Болгария) и рассчитался кредиткой через ПОС, а по возврату домой оказалось что снял нал.P.S. я бы тоже с удовольствием на всех своих кредитках запретил п2п, если бы была такая возможность и спокойно платил бы в разных инет-магазинах через ликпей не задумываясь как пройдет оплата.

интернет магазины крайне неохотно прикручивают ликпей LiqPay это 2,8% с каждой покупки банку и остается два варианта либо и для всех покупателей поднимать на 2,8% и становиться не конкурентным по цене, либо терять 2,8% с каждой покупки ( что при наценке 20-25% больно) ! ну и не забываем что эти деньги уже официальные видны в обороте и на едином налоге уже не спрячешься и с этих денег надо платить налоги и тут опять путь либо делать 10+ частников на едином налоге ...либо не ставить Pos терминалы 2-5% и Liq Pay 2,8%