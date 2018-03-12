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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 516517518519>
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 11:29

  Stringer написав:если носится моня кредитный - глупо носить карту без телефона и не контролировать расходы

А что глупого-то? Носи-плати себе, а выписку можно и дома почитать :)
dengon
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 11:53

Re: Monobank

ну так надо ещё для удобства поставить лимит на мсс ;-)
шобы если не кошерный мсс, без кешбека - чтобы лимит был 0, не дай бог рассеянный свинорыл сунет другую карту, с кешбеком не той категории :mrgreen:
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 12:04

  Stringer написав:ну так надо ещё для удобства поставить лимит на мсс ;-)
шобы если не кошерный мсс, без кешбека - чтобы лимит был 0, не дай бог рассеянный свинорыл сунет другую карту, с кешбеком не той категории

оч. даже антирестная идея :wink:
Вот есть ГуглПей, там и Моня уже есть
так може запилить шото типа ХрюПей, де будут жить любимые карты клиента, а платежи с них будут оптимиризованы под различные плюшки каждой карты, в т.ч. и кошерный МСС
нуна тока шото типа АПИ слупить с каждого банка :lol: :lol:
...и бум платить этим Хрюшей :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 12:08

  dengon написав:
  Stringer написав:если носится моня кредитный - глупо носить карту без телефона и не контролировать расходы

А что глупого-то? Носи-плати себе, а выписку можно и дома почитать :)

а не проще выложить дебетного моню из кошелька, чтобы случайно им не заплатить, чем городить весь этот огород? я уже не говорю, что каждый моня должен быть подписан разными подписями с обратной стороны,
и чтобы рассчитаться дебетным моней вместо кредитного, нужно быть..., ну очень альтернативно внимательным
Востаннє редагувалось Stringer в Вів 13 бер, 2018 12:12, всього редагувалось 1 раз.
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 12:08

Re: Monobank

  clientage написав:а платежи с них будут оптимиризованы под различные плюшки каждой карты, в т.ч. и кошерный МСС

Проблэм - МСС можно получить только уже из транзакции, т.е. поздно будет карту выбирать. Можно разве что по геометкам самому ставить какие карты предпочтительнее
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 12:10

Re: Monobank

  clientage написав:шото типа ХрюПей
пока только у бегемота под 100 в рыло))
Зображення
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 12:15

  Faceless написав:
  clientage написав:а платежи с них будут оптимиризованы под различные плюшки каждой карты, в т.ч. и кошерный МСС

Проблэм - МСС можно получить только уже из транзакции, т.е. поздно будет карту выбирать. Можно разве что по геометкам самому ставить какие карты предпочтительнее

хай Хрюпей тестовую 1грн гоняет туда-сюда и сверяет МСС. Ведь МСС виден уже на этапе блокировки, УФН с Трастом давно нам об этом сказали 8)
Кстати, а де УФН, мож им разместить заказ на Хрюшу? :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 12:23

  clientage написав:
  Faceless написав:
  clientage написав:а платежи с них будут оптимиризованы под различные плюшки каждой карты, в т.ч. и кошерный МСС

Проблэм - МСС можно получить только уже из транзакции, т.е. поздно будет карту выбирать. Можно разве что по геометкам самому ставить какие карты предпочтительнее

хай Хрюпей тестовую 1грн гоняет туда-сюда и сверяет МСС. Ведь МСС виден уже на этапе блокировки, УФН с Трастом давно нам об этом сказали 8)
Кстати, а де УФН, мож им разместить заказ на Хрюшу? :lol:

Нельзя погонять тестовую 1 грн без инициирования этой транзакции на самом терминале. Вы ж не заставите всех ритейлеров перед основной транзакцией делать пробную :mrgreen:
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 12:26

Re: Monobank

  Stringer написав:рассеянный свинорыл сунет другую карту, с кешбеком не той категории
пока "наклейки" в помощь.У меня каждая карта в разном стикер-прикиде,а вместо подписи на полосе- буковки чейные дропки.Пример подпись "Я"(Яшка), "Ж"(Жорик) и т.д.
+ в Екселе все на листе "Моня"
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 12:40

  Faceless написав:
  clientage написав:
  Faceless написав:Проблэм - МСС можно получить только уже из транзакции, т.е. поздно будет карту выбирать. Можно разве что по геометкам самому ставить какие карты предпочтительнее

хай Хрюпей тестовую 1грн гоняет туда-сюда и сверяет МСС. Ведь МСС виден уже на этапе блокировки, УФН с Трастом давно нам об этом сказали 8)
Кстати, а де УФН, мож им разместить заказ на Хрюшу? :lol:

Нельзя погонять тестовую 1 грн без инициирования этой транзакции на самом терминале. Вы ж не заставите всех ритейлеров перед основной транзакцией делать пробную :mrgreen:

Вот поговорите с наладчиками ПОСов. Када-то Банкомсвязь шоли рассказывала про предзапросы, в т.ч. и на МСС. Это служебная инф-я, но мона таки и её заполучить для пользы дела :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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