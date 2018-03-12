Monobank
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 бер, 2018 11:29
Stringer написав:
если носится моня кредитный - глупо носить карту без телефона и не контролировать расходы
А что глупого-то? Носи-плати себе, а выписку можно и дома почитать
dengon
Повідомлень: 104
З нами з: 29.08.13
Подякував: 963 раз.
Подякували: 28 раз.
Профіль
1
Додано: Вів 13 бер, 2018 11:53
ну так надо ещё для удобства поставить лимит на мсс
шобы если не кошерный мсс, без кешбека - чтобы лимит был 0, не дай бог рассеянный свинорыл сунет другую карту, с кешбеком не той категории
Stringer
Повідомлень: 7391
З нами з: 23.01.13
Подякував: 199 раз.
Подякували: 1019 раз.
Профіль
1
Додано: Вів 13 бер, 2018 12:04
Stringer написав:
ну так надо ещё для удобства поставить лимит на мсс
шобы если не кошерный мсс, без кешбека - чтобы лимит был 0, не дай бог рассеянный свинорыл сунет другую карту, с кешбеком не той категории
оч. даже антирестная идея
Вот есть ГуглПей, там и Моня уже есть
так може запилить шото типа ХрюПей, де будут жить любимые карты клиента, а платежи с них будут оптимиризованы под различные плюшки каждой карты, в т.ч. и кошерный МСС
нуна тока шото типа АПИ слупить с каждого банка
...и бум платить этим Хрюшей
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
1
Повідомлень: 23840
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1928 раз.
Подякували: 2701 раз.
Профіль
1
Додано: Вів 13 бер, 2018 12:08
dengon написав: Stringer написав:
если носится моня кредитный - глупо носить карту без телефона и не контролировать расходы
А что глупого-то? Носи-плати себе, а выписку можно и дома почитать
а не проще выложить дебетного моню из кошелька, чтобы случайно им не заплатить, чем городить весь этот огород? я уже не говорю, что каждый моня должен быть подписан разными подписями с обратной стороны,
и чтобы рассчитаться дебетным моней вместо кредитного, нужно быть..., ну очень альтернативно внимательным
Востаннє редагувалось
Stringer
в Вів 13 бер, 2018 12:12, всього редагувалось 1 раз.
Stringer
Повідомлень: 7391
З нами з: 23.01.13
Подякував: 199 раз.
Подякували: 1019 раз.
Профіль
1
Додано: Вів 13 бер, 2018 12:08
clientage написав:
а платежи с них будут оптимиризованы под различные плюшки каждой карты, в т.ч. и кошерный МСС
Проблэм - МСС можно получить только уже из транзакции, т.е. поздно будет карту выбирать. Можно разве что по геометкам самому ставить какие карты предпочтительнее
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Модератор
Повідомлень: 19807
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1060 раз.
Подякували: 4421 раз.
Профіль
2
Додано: Вів 13 бер, 2018 12:10
clientage написав:
шото типа ХрюПей
пока только у бегемота под 100 в рыло))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
Повідомлень: 1337
З нами з: 03.12.14
Подякував: 118 раз.
Подякували: 130 раз.
Профіль
Додано: Вів 13 бер, 2018 12:15
Faceless написав: clientage написав:
а платежи с них будут оптимиризованы под различные плюшки каждой карты, в т.ч. и кошерный МСС
Проблэм - МСС можно получить только уже из транзакции, т.е. поздно будет карту выбирать. Можно разве что по геометкам самому ставить какие карты предпочтительнее
хай Хрюпей тестовую 1грн гоняет туда-сюда и сверяет МСС. Ведь МСС виден уже на этапе блокировки, УФН с Трастом давно нам об этом сказали
Кстати, а де УФН, мож им разместить заказ на Хрюшу?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
1
Повідомлень: 23840
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1928 раз.
Подякували: 2701 раз.
Профіль
1
Додано: Вів 13 бер, 2018 12:23
clientage написав: Faceless написав: clientage написав:
а платежи с них будут оптимиризованы под различные плюшки каждой карты, в т.ч. и кошерный МСС
Проблэм - МСС можно получить только уже из транзакции, т.е. поздно будет карту выбирать. Можно разве что по геометкам самому ставить какие карты предпочтительнее
хай Хрюпей тестовую 1грн гоняет туда-сюда и сверяет МСС. Ведь МСС виден уже на этапе блокировки, УФН с Трастом давно нам об этом сказали
Кстати, а де УФН, мож им разместить заказ на Хрюшу?
Нельзя погонять тестовую 1 грн без инициирования этой транзакции на самом терминале. Вы ж не заставите всех ритейлеров перед основной транзакцией делать пробную
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Модератор
Повідомлень: 19807
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1060 раз.
Подякували: 4421 раз.
Профіль
2
Додано: Вів 13 бер, 2018 12:26
Stringer написав:
рассеянный свинорыл сунет другую карту, с кешбеком не той категории
пока "наклейки" в помощь.У меня каждая карта в разном стикер-прикиде,а вместо подписи на полосе- буковки чейные дропки.Пример подпись "Я"(Яшка), "Ж"(Жорик) и т.д.
+ в Екселе все на листе "Моня"
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
Повідомлень: 1337
З нами з: 03.12.14
Подякував: 118 раз.
Подякували: 130 раз.
Профіль
Додано: Вів 13 бер, 2018 12:40
Faceless написав: clientage написав: Faceless написав:
Проблэм - МСС можно получить только уже из транзакции, т.е. поздно будет карту выбирать. Можно разве что по геометкам самому ставить какие карты предпочтительнее
хай Хрюпей тестовую 1грн гоняет туда-сюда и сверяет МСС. Ведь МСС виден уже на этапе блокировки, УФН с Трастом давно нам об этом сказали
Кстати, а де УФН, мож им разместить заказ на Хрюшу?
Нельзя погонять тестовую 1 грн без инициирования этой транзакции на самом терминале. Вы ж не заставите всех ритейлеров перед основной транзакцией делать пробную
Вот поговорите с наладчиками ПОСов. Када-то Банкомсвязь шоли рассказывала про предзапросы, в т.ч. и на МСС. Это служебная инф-я, но мона таки и её заполучить для пользы дела
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
1
Повідомлень: 23840
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1928 раз.
Подякували: 2701 раз.
Профіль
1
+ Додати тему
Відповісти на тему
реклама