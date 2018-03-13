|
|
|
Monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 бер, 2018 12:43
Stringer написав:
ну так надо ещё для удобства поставить лимит на мсс
шобы если не кошерный мсс, без кешбека - чтобы лимит был 0, не дай бог рассеянный свинорыл сунет другую карту, с кешбеком не той категории
Очень здравая мысль
Щось мені з ТАС "щастить"
-
BBC
-
-
- Повідомлень: 12955
- З нами з: 12.08.10
- Подякував: 1000 раз.
- Подякували: 1090 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 13 бер, 2018 12:44
Мизантрóп написав: Stringer написав:
рассеянный свинорыл сунет другую карту, с кешбеком не той категории
пока "наклейки" в помощь.У меня каждая карта в разном стикер-прикиде,а вместо подписи на полосе- буковки чейные дропки.Пример подпись "Я"(Яшка), "Ж"(Жорик) и т.д.
+ в Екселе все на листе "Моня"
Я одно время таскал карту Михи с приклееным под скоч ногмером картсчета, тогда не во всех отд. Михи кассиры хотели по номеру пополнять, приходилось их настойчиво просить смотреть номерок счета на карте
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 23841
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 1928 раз.
- Подякували: 2701 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 13 бер, 2018 15:12
Фронтмен вздрогнул от такого откровенно свинорыльского стартапа.)
Ждем, когда откроют предзаказ на бета версию "Хряк Борька".
-
guntherhouse777
-
-
- Повідомлень: 3048
- З нами з: 30.01.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 206 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 13 бер, 2018 16:32
guntherhouse777 написав:
Фронтмен вздрогнул от такого откровенно свинорыльского стартапа.)
Ждем, когда откроют предзаказ на бета версию "Хряк Борька".
ага
Щось мені з ТАС "щастить"
-
BBC
-
-
- Повідомлень: 12955
- З нами з: 12.08.10
- Подякував: 1000 раз.
- Подякували: 1090 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
реклама
|