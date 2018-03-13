Очень здравая мысль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 бер, 2018 12:43
Очень здравая мысль
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Вів 13 бер, 2018 12:44
Я одно время таскал карту Михи с приклееным под скоч ногмером картсчета, тогда не во всех отд. Михи кассиры хотели по номеру пополнять, приходилось их настойчиво просить смотреть номерок счета на карте
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 13 бер, 2018 15:12
Фронтмен вздрогнул от такого откровенно свинорыльского стартапа.)
Ждем, когда откроют предзаказ на бета версию "Хряк Борька".
Додано: Вів 13 бер, 2018 16:32
ага
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Вів 13 бер, 2018 21:49
Re: Monobank
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Востаннє редагувалось garem777 в Сер 14 бер, 2018 07:55, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 13 бер, 2018 22:20
Re: Monobank
Друзья, моня ругается и не даёт лимит потому что ПВБКИ якобы есть просроченный кредит, хотя такого никогда не было. Первый раз узнал что такое существует вообще. По убки все ок. Подал им заявку в пвбки, может кто подскажет сколько они обычно обрабатывают данные? И было ли такое у кого?
Додано: Сер 14 бер, 2018 07:35
Сегодня должны капнуть % по первым монодепозитам. Интересно когда у них выплата происходит то.
Щось мені з ТАС "щастить"
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