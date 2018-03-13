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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 516517518519
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 12:43

  Stringer написав:ну так надо ещё для удобства поставить лимит на мсс ;-)
шобы если не кошерный мсс, без кешбека - чтобы лимит был 0, не дай бог рассеянный свинорыл сунет другую карту, с кешбеком не той категории :mrgreen:

Очень здравая мысль
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 12:44

  Мизантрóп написав:
  Stringer написав:рассеянный свинорыл сунет другую карту, с кешбеком не той категории
пока "наклейки" в помощь.У меня каждая карта в разном стикер-прикиде,а вместо подписи на полосе- буковки чейные дропки.Пример подпись "Я"(Яшка), "Ж"(Жорик) и т.д.
+ в Екселе все на листе "Моня"

Я одно время таскал карту Михи с приклееным под скоч ногмером картсчета, тогда не во всех отд. Михи кассиры хотели по номеру пополнять, приходилось их настойчиво просить смотреть номерок счета на карте :)
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 15:12

Фронтмен вздрогнул от такого откровенно свинорыльского стартапа.)
Ждем, когда откроют предзаказ на бета версию "Хряк Борька".
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 16:32

  guntherhouse777 написав:Фронтмен вздрогнул от такого откровенно свинорыльского стартапа.)
Ждем, когда откроют предзаказ на бета версию "Хряк Борька".
ага
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 21:49

Re: Monobank

Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Востаннє редагувалось garem777 в Сер 14 бер, 2018 07:55, всього редагувалось 1 раз.
garem777
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 22:20

Re: Monobank

Друзья, моня ругается и не даёт лимит потому что ПВБКИ якобы есть просроченный кредит, хотя такого никогда не было. Первый раз узнал что такое существует вообще. По убки все ок. Подал им заявку в пвбки, может кто подскажет сколько они обычно обрабатывают данные? И было ли такое у кого?
garem777
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 07:35

Сегодня должны капнуть % по первым монодепозитам. Интересно когда у них выплата происходит то.
Щось мені з ТАС "щастить"
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