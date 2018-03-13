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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 517518519520
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 11:47

Re: Monobank

А кто-нибудь пробовал переводить на карту моно доллары? Курс покупки указан на сейчас 26.15

Перевёл деньги через сервис https://telepay.wmtransfer.com/ru/cards, где указано "Срок зачисления средств на карты VISA/MasterCard может составлять до 5-ти рабочих дней". На приватбанк всегда деньги заходили мгновенно. А на моно уже больше 2 часов прошло, а денег не видно
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 12:00

safonovstanislav В мордокниге ж Max Leonov писал вчера: На мастеркард сейчас переводы заблокированы. Воюю с ТП вебмани уже неделю. Денег нет ни на карте, ни на счету вмз. Деньга зависла у так называемого "партнера" вебмани (telepay). На визу сейчас без проблем и моментально.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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