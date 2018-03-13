Перевёл деньги через сервис
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 бер, 2018 11:47
Re: Monobank
А кто-нибудь пробовал переводить на карту моно доллары? Курс покупки указан на сейчас 26.15
Перевёл деньги через сервис
Додано: Сер 14 бер, 2018 12:00
safonovstanislav В мордокниге ж Max Leonov писал вчера: На мастеркард сейчас переводы заблокированы. Воюю с ТП вебмани уже неделю. Денег нет ни на карте, ни на счету вмз. Деньга зависла у так называемого "партнера" вебмани (telepay). На визу сейчас без проблем и моментально.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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