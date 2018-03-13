Додано: Сер 14 бер, 2018 12:00

safonovstanislav В мордокниге ж Max Leonov писал вчера: На мастеркард сейчас переводы заблокированы. Воюю с ТП вебмани уже неделю. Денег нет ни на карте, ни на счету вмз. Деньга зависла у так называемого "партнера" вебмани (telepay). На визу сейчас без проблем и моментально.

Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому