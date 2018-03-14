А кто-нибудь пробовал переводить на карту моно доллары? Курс покупки указан на сейчас 26.15
Перевёл деньги через сервис https://telepay.wmtransfer.com/ru/cards, где указано "Срок зачисления средств на карты VISA/MasterCard может составлять до 5-ти рабочих дней". На приватбанк всегда деньги заходили мгновенно. А на моно уже больше 2 часов прошло, а денег не видно
safonovstanislav В мордокниге ж Max Leonov писал вчера: На мастеркард сейчас переводы заблокированы. Воюю с ТП вебмани уже неделю. Денег нет ни на карте, ни на счету вмз. Деньга зависла у так называемого "партнера" вебмани (telepay). На визу сейчас без проблем и моментально.
Мизантрóп написав:safonovstanislav В мордокниге ж Max Leonov писал вчера: На мастеркард сейчас переводы заблокированы. Воюю с ТП вебмани уже неделю. Денег нет ни на карте, ни на счету вмз. Деньга зависла у так называемого "партнера" вебмани (telepay). На визу сейчас без проблем и моментально.
Мизантрóп написав:safonovstanislav В мордокниге ж Max Leonov писал вчера: На мастеркард сейчас переводы заблокированы. Воюю с ТП вебмани уже неделю. Денег нет ни на карте, ни на счету вмз. Деньга зависла у так называемого "партнера" вебмани (telepay). На визу сейчас без проблем и моментально.
Деньги пришли спустя 6 часов после отправки
по 26.15 зашли? Нормальный зазор при курсе на бирже меньше 25 даже с учетом около 3% за вывод.
Мизантрóп написав:safonovstanislav В мордокниге ж Max Leonov писал вчера: На мастеркард сейчас переводы заблокированы. Воюю с ТП вебмани уже неделю. Денег нет ни на карте, ни на счету вмз. Деньга зависла у так называемого "партнера" вебмани (telepay). На визу сейчас без проблем и моментально.
Деньги пришли спустя 6 часов после отправки
по 26.15 зашли? Нормальный зазор при курсе на бирже меньше 25 даже с учетом около 3% за вывод.
Poleg написав:Чистейшая паранойя. Зачем, если в сабже есть лимит на Интернет, который просто меняется из приложухи. Специально проверено - выше лимита не снять ни с 3dsecure ни без.
Ну Какие лимиты? Постоянно менять лимиты на ту сумму которая необходима,смысл? Паранойя или нет,решайте сами, но если и банкиры и магазины, рекомендуют для и~нет оплат иметь отдельную карту,то стоит хотябы задуматься)
Открою фишку. Если лимита не хватает и подтверждение через 3DS в приложении - моня сам поднимает инет лимит до нужной суммы.
BBC написав:[quote="4313018:mihasik"]Никого не смущает,что при желании закрыть кредит в другом банке, они хотят еще cvv и дату знать?
Это норм. Они списывают 1 грн, что бы убедится, что Вы нс мвою карту отправляете.
Это я понял. Но в дальнейшем неизвестно какие будут последствия,ведь все данные по карте будут у третьих лиц.
Зберігати CVV - це проти правил МПС. CVV має "забуватися" після проведення транзакції. Якщо зламають Моно, то у вас буде багато приводів для хвилювання і данні карток інших банків можуть бути не найбільшими з них. Самому ж Моно при бажанні простіше вам намалювати борг на 100тис. по власній кредитці ніж намагатися щось-там зливати з інших банків.[/quote]Моно проводит операцию без cvv2.