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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 518519520521>
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 11:47

Re: Monobank

А кто-нибудь пробовал переводить на карту моно доллары? Курс покупки указан на сейчас 26.15

Перевёл деньги через сервис https://telepay.wmtransfer.com/ru/cards, где указано "Срок зачисления средств на карты VISA/MasterCard может составлять до 5-ти рабочих дней". На приватбанк всегда деньги заходили мгновенно. А на моно уже больше 2 часов прошло, а денег не видно
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 12:00

safonovstanislav В мордокниге ж Max Leonov писал вчера: На мастеркард сейчас переводы заблокированы. Воюю с ТП вебмани уже неделю. Денег нет ни на карте, ни на счету вмз. Деньга зависла у так называемого "партнера" вебмани (telepay). На визу сейчас без проблем и моментально.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 14:29

  Мизантрóп написав:safonovstanislav В мордокниге ж Max Leonov писал вчера: На мастеркард сейчас переводы заблокированы. Воюю с ТП вебмани уже неделю. Денег нет ни на карте, ни на счету вмз. Деньга зависла у так называемого "партнера" вебмани (telepay). На визу сейчас без проблем и моментально.

Деньги пришли спустя 6 часов после отправки
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 15:38

  safonovstanislav написав:
  Мизантрóп написав:safonovstanislav В мордокниге ж Max Leonov писал вчера: На мастеркард сейчас переводы заблокированы. Воюю с ТП вебмани уже неделю. Денег нет ни на карте, ни на счету вмз. Деньга зависла у так называемого "партнера" вебмани (telepay). На визу сейчас без проблем и моментально.

Деньги пришли спустя 6 часов после отправки

по 26.15 зашли?
Нормальный зазор при курсе на бирже меньше 25 даже с учетом около 3% за вывод.
Vint
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 16:18

  Vint написав:
  safonovstanislav написав:
  Мизантрóп написав:safonovstanislav В мордокниге ж Max Leonov писал вчера: На мастеркард сейчас переводы заблокированы. Воюю с ТП вебмани уже неделю. Денег нет ни на карте, ни на счету вмз. Деньга зависла у так называемого "партнера" вебмани (telepay). На визу сейчас без проблем и моментально.

Деньги пришли спустя 6 часов после отправки

по 26.15 зашли?
Нормальный зазор при курсе на бирже меньше 25 даже с учетом около 3% за вывод.

Зображення
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 16:40

  safonovstanislav написав:
  Vint написав:по 26.15 зашли?
Нормальный зазор при курсе на бирже меньше 25 даже с учетом около 3% за вывод.

Зображення

После обеда бакс вверх, так что 26.15 не самый вкусный курс на сегодня :?
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
lov2108
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 18:31

  lov2108 написав:
  safonovstanislav написав:
  Vint написав:по 26.15 зашли?
Нормальный зазор при курсе на бирже меньше 25 даже с учетом около 3% за вывод.

Зображення

После обеда бакс вверх, так что 26.15 не самый вкусный курс на сегодня :?

Зато маржа 1 копейка на долларе без комиссии за конвертацию. За сколько купил за столько и продал.
Зображення
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 08:02

Re: Monobank

Сегодня моня курс 26.43 показывает.
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
lov2108
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 09:29

Re: Monobank

mihasik написав:
  Poleg написав:Чистейшая паранойя. Зачем, если в сабже есть лимит на Интернет, который просто меняется из приложухи. Специально проверено - выше лимита не снять ни с 3dsecure ни без.

Ну Какие лимиты?
Постоянно менять лимиты на ту сумму которая необходима,смысл?
Паранойя или нет,решайте сами, но если и банкиры и магазины, рекомендуют для и~нет оплат иметь отдельную карту,то стоит хотябы задуматься)
Открою фишку. Если лимита не хватает и подтверждение через 3DS в приложении - моня сам поднимает инет лимит до нужной суммы.
Свинорыл 80lvl
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 09:32

Re: Monobank

klug написав:
  mihasik написав:
  BBC написав:[quote="4313018:mihasik"]Никого не смущает,что при желании закрыть кредит в другом банке, они хотят еще cvv и дату знать?

Это норм. Они списывают 1 грн, что бы убедится, что Вы нс мвою карту отправляете.

Это я понял.
Но в дальнейшем неизвестно какие будут последствия,ведь все данные по карте будут у третьих лиц.

Зберігати CVV - це проти правил МПС. CVV має "забуватися" після проведення транзакції. Якщо зламають Моно, то у вас буде багато приводів для хвилювання і данні карток інших банків можуть бути не найбільшими з них. Самому ж Моно при бажанні простіше вам намалювати борг на 100тис. по власній кредитці ніж намагатися щось-там зливати з інших банків.[/quote]Моно проводит операцию без cvv2.
Свинорыл 80lvl
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