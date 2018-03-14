klug написав:
Это я понял.
Но в дальнейшем неизвестно какие будут последствия,ведь все данные по карте будут у третьих лиц.
Зберігати CVV - це проти правил МПС. CVV має "забуватися" після проведення транзакції. Якщо зламають Моно, то у вас буде багато приводів для хвилювання і данні карток інших банків можуть бути не найбільшими з них. Самому ж Моно при бажанні простіше вам намалювати борг на 100тис. по власній кредитці ніж намагатися щось-там зливати з інших банків.[/quote]Моно проводит операцию без cvv2.