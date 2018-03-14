RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 518519520521
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 09:32

Re: Monobank

klug написав:
  mihasik написав:
  BBC написав:[quote="4313018:mihasik"]Никого не смущает,что при желании закрыть кредит в другом банке, они хотят еще cvv и дату знать?

Это норм. Они списывают 1 грн, что бы убедится, что Вы нс мвою карту отправляете.

Это я понял.
Но в дальнейшем неизвестно какие будут последствия,ведь все данные по карте будут у третьих лиц.

Зберігати CVV - це проти правил МПС. CVV має "забуватися" після проведення транзакції. Якщо зламають Моно, то у вас буде багато приводів для хвилювання і данні карток інших банків можуть бути не найбільшими з них. Самому ж Моно при бажанні простіше вам намалювати борг на 100тис. по власній кредитці ніж намагатися щось-там зливати з інших банків.[/quote]Моно проводит операцию без cvv2.
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
Повідомлень: 2277
З нами з: 11.04.15
Подякував: 227 раз.
Подякували: 174 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 09:37

Десь є цифірь скільки чистого процентного і комісійного доходу згенерував Монопроект?
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24050
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1240 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 518519520521
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, IGNAT і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (54544)
15.03.2018 10:46
Золото XAU/USD (2195)
15.03.2018 10:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.