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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 518519520521
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 09:32

Re: Monobank

klug написав:
  mihasik написав:
  BBC написав:[quote="4313018:mihasik"]Никого не смущает,что при желании закрыть кредит в другом банке, они хотят еще cvv и дату знать?

Это норм. Они списывают 1 грн, что бы убедится, что Вы нс мвою карту отправляете.

Это я понял.
Но в дальнейшем неизвестно какие будут последствия,ведь все данные по карте будут у третьих лиц.

Зберігати CVV - це проти правил МПС. CVV має "забуватися" після проведення транзакції. Якщо зламають Моно, то у вас буде багато приводів для хвилювання і данні карток інших банків можуть бути не найбільшими з них. Самому ж Моно при бажанні простіше вам намалювати борг на 100тис. по власній кредитці ніж намагатися щось-там зливати з інших банків.[/quote]Моно проводит операцию без cvv2.
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Десь є цифірь скільки чистого процентного і комісійного доходу згенерував Монопроект?
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 14:09

Re: Monobank

Так, десь є
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 15:41

Бесит мин. сума пополнения 100 грн.
Это не критично, и достаточно легко обходится.
Но почему другие банки умеют СЭПы слать на 1 грн, а Моня - вшивый п2п на 100- не может провести ?
Вот такие мелкие пакости (которые не нужны ни банке, ни клиентам) очень сильно отталкивают...
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 16:11

  mustbe написав:Бесит мин. сума пополнения 100 грн.
Это не критично, и достаточно легко обходится.
Но почему другие банки умеют СЭПы слать на 1 грн, а Моня - вшивый п2п на 100- не может провести ?
Вот такие мелкие пакости (которые не нужны ни банке, ни клиентам) очень сильно отталкивают...

Вы СЭПы от p2p отличаете? Меньше 100 гривен - слишком дорого, об этом уже писали. Провести может, но за бесплатно не хочет. И я это вполне могу понять.

Так что причём тут пакости? :?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 16:39

  Vorlon написав:Вы СЭПы от p2p отличаете? Меньше 100 гривен - слишком дорого, об этом уже писали. Провести может, но за бесплатно не хочет. И я это вполне могу понять.

Так что причём тут пакости? :?


Анекдот про солдата, поцелуй и опу знаете?
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curiousobro
 
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  #<1 ... 518519520521
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