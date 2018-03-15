BBC написав:[quote="4313018:mihasik"]Никого не смущает,что при желании закрыть кредит в другом банке, они хотят еще cvv и дату знать?
Это норм. Они списывают 1 грн, что бы убедится, что Вы нс мвою карту отправляете.
Это я понял. Но в дальнейшем неизвестно какие будут последствия,ведь все данные по карте будут у третьих лиц.
Зберігати CVV - це проти правил МПС. CVV має "забуватися" після проведення транзакції. Якщо зламають Моно, то у вас буде багато приводів для хвилювання і данні карток інших банків можуть бути не найбільшими з них. Самому ж Моно при бажанні простіше вам намалювати борг на 100тис. по власній кредитці ніж намагатися щось-там зливати з інших банків.[/quote]Моно проводит операцию без cvv2.
Бесит мин. сума пополнения 100 грн. Это не критично, и достаточно легко обходится. Но почему другие банки умеют СЭПы слать на 1 грн, а Моня - вшивый п2п на 100- не может провести ? Вот такие мелкие пакости (которые не нужны ни банке, ни клиентам) очень сильно отталкивают...
mustbe написав:Бесит мин. сума пополнения 100 грн. Это не критично, и достаточно легко обходится. Но почему другие банки умеют СЭПы слать на 1 грн, а Моня - вшивый п2п на 100- не может провести ? Вот такие мелкие пакости (которые не нужны ни банке, ни клиентам) очень сильно отталкивают...
Вы СЭПы от p2p отличаете? Меньше 100 гривен - слишком дорого, об этом уже писали. Провести может, но за бесплатно не хочет. И я это вполне могу понять.
garem777 написав:Друзья, моня ругается и не даёт лимит потому что ПВБКИ якобы есть просроченный кредит, хотя такого никогда не было. Первый раз узнал что такое существует вообще. По убки все ок. Подал им заявку в пвбки, может кто подскажет сколько они обычно обрабатывают данные? И было ли такое у кого?
Vorlon написав:Вы СЭПы от p2p отличаете? Меньше 100 гривен - слишком дорого, об этом уже писали. Провести может, но за бесплатно не хочет. И я это вполне могу понять. Так что причём тут пакости?
Что дороже - п2п или сэп на такую же сумму ? Почему банки с тысячью отделений не гнушаются слать и сэпы и п2п на 1грн, а для инновационного банка без единого отделения - это слишком дорого ?
П2п дороже сэп до определенной суммы - сэп за платеж считает, а п2п как % от суммы с мин ограничением + от условий договора с поставщиком п2п зависит. Но смысл в ограничении есть. Для банка. Но я тоже не вижу проблемы в пополнении с сотни.