Но я тоже не вижу проблемы в пополнении с сотни
Я тоже не вижу проблемы. Это просто неудобно, но проблемой не является.
Не хотят делать п2п на 100- - хай принимают и разгребают сэп на эту сумму
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 бер, 2018 21:31
Я тоже не вижу проблемы. Это просто неудобно, но проблемой не является.
Не хотят делать п2п на 100- - хай принимают и разгребают сэп на эту сумму
Додано: Чет 15 бер, 2018 21:40
Сеп разгребает уни:)
Skiw
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