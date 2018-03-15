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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 519520521522
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 21:31

Но я тоже не вижу проблемы в пополнении с сотни

Я тоже не вижу проблемы. Это просто неудобно, но проблемой не является.
Не хотят делать п2п на 100- - хай принимают и разгребают сэп на эту сумму
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 21:40

  mustbe написав:
Но я тоже не вижу проблемы в пополнении с сотни

Я тоже не вижу проблемы. Это просто неудобно, но проблемой не является.
Не хотят делать п2п на 100- - хай принимают и разгребают сэп на эту сумму

Сеп разгребает уни:)
Skiw :D
Skiw
 
Повідомлень: 493
З нами з: 04.04.15
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Подякували: 42 раз.
 
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  #<1 ... 519520521522
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