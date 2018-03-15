RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 519520521522
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 21:31

Но я тоже не вижу проблемы в пополнении с сотни

Я тоже не вижу проблемы. Это просто неудобно, но проблемой не является.
Не хотят делать п2п на 100- - хай принимают и разгребают сэп на эту сумму
mustbe
 
Повідомлень: 295
З нами з: 27.12.17
Подякував: 10 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 21:40

  mustbe написав:
Но я тоже не вижу проблемы в пополнении с сотни

Я тоже не вижу проблемы. Это просто неудобно, но проблемой не является.
Не хотят делать п2п на 100- - хай принимают и разгребают сэп на эту сумму

Сеп разгребает уни:)
Skiw :D
Skiw
 
Повідомлень: 495
З нами з: 04.04.15
Подякував: 26 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 23:10

подняли кред лимит на 30%

было пару неудачных попыток оплатить картой, первый раз в Ньюйорке, покупка метрокарты в аппарате, второй раз в Майами за мороженое в терминале, через пару дней подняли лимит. Может так совпало конечно :)
yoggik
 
Повідомлень: 126
З нами з: 07.12.12
Подякував: 43 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 23:12

Monobank

  yoggik написав:было пару неудачных попыток оплатить картой, первый раз в Ньюйорке, покупка метрокарты в аппарате, второй раз в Майами за мороженое в терминале, через пару дней подняли лимит. Может так совпало конечно :)

Зачем там платить гривневой картой?
Skiw :D
Skiw
 
Повідомлень: 495
З нами з: 04.04.15
Подякував: 26 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 23:12

  yoggik написав:было пару неудачных попыток оплатить картой, первый раз в Ньюйорке, покупка метрокарты в аппарате, второй раз в Майами за мороженое в терминале, через пару дней подняли лимит. Может так совпало конечно :)


так всем подняли недели 2,5-3 назад. Может не в покупках американских дело.
WachtAmRhein
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8175
З нами з: 16.11.11
Подякував: 650 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 23:20

  Skiw написав:Зачем там платить гривневой картой?

А почему нет, если процент за конвертацию отсутствует? Тем более кэшбек по некоторым категориям...
Vorlon
 
Повідомлень: 5464
З нами з: 14.06.13
Подякував: 321 раз.
Подякували: 565 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 23:48

Доброй ночи. Скиньте плиз скрин оплаты с Амазон с кешбеком 20% - спор с товарищем) спасибо)
motosmile
 
Повідомлень: 452
З нами з: 14.02.09
Подякував: 12 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 00:18

  Vorlon написав:
  Skiw написав:Зачем там платить гривневой картой?

А почему нет, если процент за конвертацию отсутствует? Тем более кэшбек по некоторым категориям...

А сам курс никто не отменял, да и 500 грязными быстро выбераются.
Ну в принципе понял, пасиб.
Skiw :D
Skiw
 
Повідомлень: 495
З нами з: 04.04.15
Подякував: 26 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 519520521522
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: WachtAmRhein і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (5218)
16.03.2018 00:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.