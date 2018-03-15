Но я тоже не вижу проблемы в пополнении с сотни
Я тоже не вижу проблемы. Это просто неудобно, но проблемой не является.
Не хотят делать п2п на 100- - хай принимают и разгребают сэп на эту сумму
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 бер, 2018 21:31
Я тоже не вижу проблемы. Это просто неудобно, но проблемой не является.
Не хотят делать п2п на 100- - хай принимают и разгребают сэп на эту сумму
Додано: Чет 15 бер, 2018 21:40
Сеп разгребает уни:)
Skiw
Додано: Чет 15 бер, 2018 23:10
подняли кред лимит на 30%
было пару неудачных попыток оплатить картой, первый раз в Ньюйорке, покупка метрокарты в аппарате, второй раз в Майами за мороженое в терминале, через пару дней подняли лимит. Может так совпало конечно
Додано: Чет 15 бер, 2018 23:12
Monobank
Зачем там платить гривневой картой?
Skiw
Додано: Чет 15 бер, 2018 23:12
Додано: Чет 15 бер, 2018 23:20
Додано: Чет 15 бер, 2018 23:48
Доброй ночи. Скиньте плиз скрин оплаты с Амазон с кешбеком 20% - спор с товарищем) спасибо)
Додано: П'ят 16 бер, 2018 00:18
А сам курс никто не отменял, да и 500 грязными быстро выбераются.
Ну в принципе понял, пасиб.
Skiw
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