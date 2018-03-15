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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 бер, 2018 21:31
Но я тоже не вижу проблемы в пополнении с сотни
Я тоже не вижу проблемы. Это просто неудобно, но проблемой не является.
Не хотят делать п2п на 100- - хай принимают и разгребают сэп на эту сумму
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mustbe
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Додано: Чет 15 бер, 2018 21:40
mustbe написав:
Но я тоже не вижу проблемы в пополнении с сотни
Я тоже не вижу проблемы. Это просто неудобно, но проблемой не является.
Не хотят делать п2п на 100- - хай принимают и разгребают сэп на эту сумму
Сеп разгребает уни:)
Skiw
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Skiw
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Додано: Чет 15 бер, 2018 23:10
было пару неудачных попыток оплатить картой, первый раз в Ньюйорке, покупка метрокарты в аппарате, второй раз в Майами за мороженое в терминале, через пару дней подняли лимит. Может так совпало конечно
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yoggik
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Додано: Чет 15 бер, 2018 23:12
yoggik написав:
было пару неудачных попыток оплатить картой, первый раз в Ньюйорке, покупка метрокарты в аппарате, второй раз в Майами за мороженое в терминале, через пару дней подняли лимит. Может так совпало конечно
Зачем там платить гривневой картой?
Skiw
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Skiw
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Додано: Чет 15 бер, 2018 23:20
Skiw написав:
Зачем там платить гривневой картой?
А почему нет, если процент за конвертацию отсутствует? Тем более кэшбек по некоторым категориям...
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Vorlon
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Додано: Чет 15 бер, 2018 23:48
Доброй ночи. Скиньте плиз скрин оплаты с Амазон с кешбеком 20% - спор с товарищем) спасибо)
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motosmile
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 00:18
Vorlon написав: Skiw написав:
Зачем там платить гривневой картой?
А почему нет, если процент за конвертацию отсутствует? Тем более кэшбек по некоторым категориям...
А сам курс никто не отменял, да и 500 грязными быстро выбераются.
Ну в принципе понял, пасиб.
Skiw
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Skiw
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 07:22
yoggik написав:
было пару неудачных попыток оплатить картой, первый раз в Ньюйорке, покупка метрокарты в аппарате, второй раз в Майами за мороженое в терминале, через пару дней подняли лимит. Может так совпало конечно
аналогично, после просмотра баланса в иностранном банкомате
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dexter
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 09:44
safonovstanislav написав:
А кто-нибудь пробовал переводить на карту моно доллары? Курс покупки указан на сейчас 26.15
як на карту привата перерахувати долари? повинна бути доларова карта чи можна і на гривневу?
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myko
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