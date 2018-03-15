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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 520521522523
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 09:48

Re: Monobank

карту моно через додаток можна поповнити з карти привату?
myko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 10:23

myko Можна, але з боку Привата буде комісія.
SHURICK76
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 10:37

  motosmile написав:Доброй ночи. Скиньте плиз скрин оплаты с Амазон с кешбеком 20% - спор с товарищем) спасибо)

в марте Amazon.com стал категорией прочее ©
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Зображенняпоразмышляли Зображення
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 10:51

Re: Monobank

в марте Amazon.com стал категорией прочее
у вас же ноябрь на скринах
Кащей
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 10:52

  Skiw написав:
  yoggik написав:было пару неудачных попыток оплатить картой, первый раз в Ньюйорке, покупка метрокарты в аппарате, второй раз в Майами за мороженое в терминале, через пару дней подняли лимит. Может так совпало конечно :)

Зачем там платить гривневой картой?

Грейс и наличие головы на плечах позволят продать зеленые по курсу выше чем в приложении.
  bmwbmw написав:Возврат денег с магазина (за отмененный заказ) будет засчитан как погашение суммы задолженности в грейспериод?

Любой реальный возврат идет в плюс по карте.
Мизантрóп
А это уже кот мутит раз в начале описания есть "Книжки". Правда на скриншотах ноябрь.
Poleg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 10:53

  Кащей написав:
в марте Amazon.com стал категорией прочее
у вас же ноябрь на скринах

какие в мордокниге нашел,но и тогда они были "инши".
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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  #<1 ... 520521522523
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