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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 бер, 2018 09:48
карту моно через додаток можна поповнити з карти привату?
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myko
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 10:23
myko Можна, але з боку Привата буде комісія.
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SHURICK76
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 10:23
Возврат денег с магазина (за отмененный заказ) будет засчитан как погашение суммы задолженности в грейспериод?
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bmwbmw
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 10:37
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Мизантрóп
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 10:51
в марте Amazon.com стал категорией прочее
у вас же ноябрь на скринах
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Кащей
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 10:52
Skiw написав: yoggik написав:
было пару неудачных попыток оплатить картой, первый раз в Ньюйорке, покупка метрокарты в аппарате, второй раз в Майами за мороженое в терминале, через пару дней подняли лимит. Может так совпало конечно
Зачем там платить гривневой картой?
Грейс и наличие головы на плечах позволят продать зеленые по курсу выше чем в приложении.
bmwbmw написав:
Возврат денег с магазина (за отмененный заказ) будет засчитан как погашение суммы задолженности в грейспериод?
Любой реальный возврат идет в плюс по карте.Мизантрóп
А это уже кот мутит раз в начале описания есть "Книжки". Правда на скриншотах ноябрь.
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Poleg
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