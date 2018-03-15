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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 бер, 2018 09:48
Re: Monobank
карту моно через додаток можна поповнити з карти привату?
Додано: П'ят 16 бер, 2018 10:23
Re: Monobank
Возврат денег с магазина (за отмененный заказ) будет засчитан как погашение суммы задолженности в грейспериод?
Додано: П'ят 16 бер, 2018 10:37
в марте Amazon.com стал категорией прочее ©
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: П'ят 16 бер, 2018 10:51
Re: Monobank
у вас же ноябрь на скринах
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