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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 бер, 2018 12:24
Як справи із кешбеком за відкриття депозиту?
На сайті написано "У разі поповнення з картки інших банків моментально повертаємо комісію 0,6% від суми переказу" - дійсно виплачують миттєво й з будь-якої картки?
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Чорний Ворон
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 13:42
Чорний Ворон написав:
Як справи із кешбеком за відкриття депозиту?
На сайті написано "У разі поповнення з картки інших банків моментально повертаємо комісію 0,6% від суми переказу" - дійсно виплачують миттєво й з будь-якої картки?
Не миттєво. Протягом двох тижнів.
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sola
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 13:44
sola написав: Чорний Ворон написав:
Як справи із кешбеком за відкриття депозиту?
На сайті написано "У разі поповнення з картки інших банків моментально повертаємо комісію 0,6% від суми переказу" - дійсно виплачують миттєво й з будь-якої картки?
Не миттєво. Протягом двох тижнів.
мне зашли мнгновенно
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maxim2014
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 13:50
maxim2014 написав: sola написав: Чорний Ворон написав:
Як справи із кешбеком за відкриття депозиту?
На сайті написано "У разі поповнення з картки інших банків моментально повертаємо комісію 0,6% від суми переказу" - дійсно виплачують миттєво й з будь-якої картки?
Не миттєво. Протягом двох тижнів.
мне зашли мнгновенно
Значит что-то допилили. Мне где-то на 10-й день только.
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sola
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