Як справи із кешбеком за відкриття депозиту?
На сайті написано "У разі поповнення з картки інших банків моментально повертаємо комісію 0,6% від суми переказу" - дійсно виплачують миттєво й з будь-якої картки?
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 12:24
Кешбек за депозит
Як справи із кешбеком за відкриття депозиту?
На сайті написано "У разі поповнення з картки інших банків моментально повертаємо комісію 0,6% від суми переказу" - дійсно виплачують миттєво й з будь-якої картки?
Додано: П'ят 16 бер, 2018 13:42
Додано: П'ят 16 бер, 2018 13:44
Додано: П'ят 16 бер, 2018 13:50
Значит что-то допилили. Мне где-то на 10-й день только.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 17:43
Re: Monobank
товар из какой оперы, если не секрет?
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