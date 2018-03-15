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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 12:24

Кешбек за депозит

Як справи із кешбеком за відкриття депозиту?
На сайті написано "У разі поповнення з картки інших банків моментально повертаємо комісію 0,6% від суми переказу" - дійсно виплачують миттєво й з будь-якої картки?
Чорний Ворон
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 13:42

  Чорний Ворон написав:Як справи із кешбеком за відкриття депозиту?
На сайті написано "У разі поповнення з картки інших банків моментально повертаємо комісію 0,6% від суми переказу" - дійсно виплачують миттєво й з будь-якої картки?

Не миттєво. Протягом двох тижнів.
sola
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 13:44

  sola написав:
  Чорний Ворон написав:Як справи із кешбеком за відкриття депозиту?
На сайті написано "У разі поповнення з картки інших банків моментально повертаємо комісію 0,6% від суми переказу" - дійсно виплачують миттєво й з будь-якої картки?

Не миттєво. Протягом двох тижнів.

мне зашли мнгновенно
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 13:50

  maxim2014 написав:
  sola написав:
  Чорний Ворон написав:Як справи із кешбеком за відкриття депозиту?
На сайті написано "У разі поповнення з картки інших банків моментально повертаємо комісію 0,6% від суми переказу" - дійсно виплачують миттєво й з будь-якої картки?

Не миттєво. Протягом двох тижнів.

мне зашли мнгновенно

Значит что-то допилили. Мне где-то на 10-й день только.
sola
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 17:43

Re: Monobank

у меня в марте амазаон как книги прошел
товар из какой оперы, если не секрет?
Кащей
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Повідомлень: 942
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