Як справи із кешбеком за відкриття депозиту?
На сайті написано "У разі поповнення з картки інших банків моментально повертаємо комісію 0,6% від суми переказу" - дійсно виплачують миттєво й з будь-якої картки?
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Додано: П'ят 16 бер, 2018 12:24
Кешбек за депозит
Як справи із кешбеком за відкриття депозиту?
На сайті написано "У разі поповнення з картки інших банків моментально повертаємо комісію 0,6% від суми переказу" - дійсно виплачують миттєво й з будь-якої картки?
Додано: П'ят 16 бер, 2018 13:42
Додано: П'ят 16 бер, 2018 13:44
Додано: П'ят 16 бер, 2018 13:50
Значит что-то допилили. Мне где-то на 10-й день только.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 17:43
Re: Monobank
товар из какой оперы, если не секрет?
Додано: Суб 17 бер, 2018 08:45
Re: Monobank
А тут есть официальный представитель? Будет ли установлен лимит, если вероятно испорчена кредитная история в УБКИ банком-банкротом Михайловский ( задолженность погашена добится откуда долг невозможно)? Или у них отказ без объяснения причин? Предварительный расчет в приложении выдал лимит 0, предлагают получить карту и пользоватся как дебетной (меня не интересует), были ли случаи что преварительный лимит был увеличен при получении карты?
Додано: Суб 17 бер, 2018 09:29
vanok
многие писали что лимит после получения карты устанавливали, только что мешает самому взять дебетку и попробовать?!?
да и где вы видели банки, которые объясняют своё решение по предоставлению кредитных лимитов
и чем вам в данном случае поможет официальный представитель на ветке?!? Какое отношение он имеет к проверке КИ и лимитам?!?
Додано: Суб 17 бер, 2018 09:57
Мне Моня сказал, и я ему очень благодарен. Паспорт был в базе потерянных. Полтора-два месяца писанины в МВД и ДМСУ. Паспорт из базы убрали. Моня дал дебитку, а потом два раза поднимал кредитный лимит.
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