|
|
|
Monobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 бер, 2018 13:58
vanok написав: Lost написав:
да и где вы видели банки, которые объясняют своё решение по предоставлению кредитных лимитов
Да я не видел и банков которые отказали бы мне в кредитке, это первый. Вот и думаю чем он такой особенный. Может и вправду очеловечен как его позиционирует руководство... И есть представитель который человеческим языком объяснит и разъяснит, и поможет в первую очередь банку получить платежеспособного клиента. Вероятно ошибаюсь.
Как говорится на нет и суда нет.
даже с нулевым лимитом карта монобанка полезна в хозяйстве для человека, вдумчиво управляющего своими финансами
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 7408
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 199 раз.
- Подякували: 1020 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 17 бер, 2018 14:02
ermak написав:
Подскажите, а как процент на пользование кредитным лимитом начисляется, берется процент в день 3,2/365 умножается на сумму кредита и умножается на 61 день?
Если условно на 1 января было -20000, а на 1 марта осталось -5000 каким будет первое снятие процентов за пользование кредитным лимитом 5000 * 3,2/365 * ~60 дней ?
Задолженность анализируется КАЖДЫЙ мес и то 3.2%/мес. Например.
Задолженность в грейсе на 1/01/18 - 20000грн
до 1/03/18 внесено на счет 15000, т.е. грейсовая задолженность НЕ погашена полностью,
тогда на ВСЮ (а не на остаток 5000) сумму задолженности на 1/01/18 начисляется 3.2% в мес, т.е. = 20000 * 3,2% ~ 640грн (ньюансы типа 3,2%*12/365*31 я опускаю
)
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 23927
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 1931 раз.
- Подякували: 2708 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 17 бер, 2018 14:49
clientage написав:
Задолженность анализируется КАЖДЫЙ мес и то 3.2%/мес. Например.
Задолженность в грейсе на 1/01/18 - 20000грн
до 1/03/18 внесено на счет 15000, т.е. грейсовая задолженность НЕ погашена полностью,
тогда на ВСЮ (а не на остаток 5000) сумму задолженности на 1/01/18 начисляется 3.2% в мес, т.е. = 20000 * 3,2% ~ 640грн (ньюансы типа 3,2%*12/365*31 я опускаю
)
Т.е что 01.01 потратил эти 20тыс что 31.01 итог одинаковый будет? И то что весь февраль ими пользовался это прощается?
-
Aps
-
-
- Повідомлень: 1832
- З нами з: 24.06.15
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 165 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 17 бер, 2018 15:07
Итог разный будет. Если сняли 01.01. - %% будут 1280 грн, а если 31.01 - то 640 грн. Февраль не прощается.
-
Viktor
-
-
- Повідомлень: 37
- З нами з: 23.05.16
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 17 бер, 2018 15:32
Aps написав: clientage написав:
Задолженность анализируется КАЖДЫЙ мес и то 3.2%/мес. Например.
Задолженность в грейсе на 1/01/18 - 20000грн
до 1/03/18 внесено на счет 15000, т.е. грейсовая задолженность НЕ погашена полностью,
тогда на ВСЮ (а не на остаток 5000) сумму задолженности на 1/01/18 начисляется 3.2% в мес, т.е. = 20000 * 3,2% ~ 640грн (ньюансы типа 3,2%*12/365*31 я опускаю
)
Т.е что 01.01 потратил эти 20тыс что 31.01 итог одинаковый будет? И то что весь февраль ими пользовался это прощается?
Так же как в привате. Главное эту 5~ку погасить до 25 февраля.
-
mihasik
-
-
- Повідомлень: 171
- З нами з: 26.10.11
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 17 бер, 2018 15:39
mihasik написав:
Так же как в привате. Главное эту 5~ку погасить до 25 февраля
до 28
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 24069
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1240 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 17 бер, 2018 15:44
Квесторе_поверніться написав: mihasik написав:
Так же как в привате. Главное эту 5~ку погасить до 25 февраля
до 28
Ну да. 62 дня)
-
mihasik
-
-
- Повідомлень: 171
- З нами з: 26.10.11
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 17 бер, 2018 15:56
Aps написав: clientage написав:
Задолженность анализируется КАЖДЫЙ мес и то 3.2%/мес. Например.
Задолженность в грейсе на 1/01/18 - 20000грн
до 1/03/18 внесено на счет 15000, т.е. грейсовая задолженность НЕ погашена полностью,
тогда на ВСЮ (а не на остаток 5000) сумму задолженности на 1/01/18 начисляется 3.2% в мес, т.е. = 20000 * 3,2% ~ 640грн (ньюансы типа 3,2%*12/365*31 я опускаю
)
Т.е что 01.01 потратил эти 20тыс что 31.01 итог одинаковый будет? И то что весь февраль ими пользовался это прощается?
ИМХО, итог одинаковый будет
Базова процентна ставка на залишок заборгованості (після
закінчення пільгового періоду) на місяць за карткою 3,2% на місяць
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 23927
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 1931 раз.
- Подякували: 2708 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
реклама
|