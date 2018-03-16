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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 522523524525
Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 13:58

  vanok написав:
  Lost написав:да и где вы видели банки, которые объясняют своё решение по предоставлению кредитных лимитов :?:


Да я не видел и банков которые отказали бы мне в кредитке, это первый. Вот и думаю чем он такой особенный. Может и вправду очеловечен как его позиционирует руководство... И есть представитель который человеческим языком объяснит и разъяснит, и поможет в первую очередь банку получить платежеспособного клиента. Вероятно ошибаюсь.
Как говорится на нет и суда нет.

даже с нулевым лимитом карта монобанка полезна в хозяйстве для человека, вдумчиво управляющего своими финансами
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 14:02

  ermak написав:Подскажите, а как процент на пользование кредитным лимитом начисляется, берется процент в день 3,2/365 умножается на сумму кредита и умножается на 61 день?

Если условно на 1 января было -20000, а на 1 марта осталось -5000 каким будет первое снятие процентов за пользование кредитным лимитом 5000 * 3,2/365 * ~60 дней ?

Задолженность анализируется КАЖДЫЙ мес и то 3.2%/мес. Например.
Задолженность в грейсе на 1/01/18 - 20000грн
до 1/03/18 внесено на счет 15000, т.е. грейсовая задолженность НЕ погашена полностью,
тогда на ВСЮ (а не на остаток 5000) сумму задолженности на 1/01/18 начисляется 3.2% в мес, т.е. = 20000 * 3,2% ~ 640грн (ньюансы типа 3,2%*12/365*31 я опускаю :))
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 14:49

Re: Monobank

clientage написав:Задолженность анализируется КАЖДЫЙ мес и то 3.2%/мес. Например.
Задолженность в грейсе на 1/01/18 - 20000грн
до 1/03/18 внесено на счет 15000, т.е. грейсовая задолженность НЕ погашена полностью,
тогда на ВСЮ (а не на остаток 5000) сумму задолженности на 1/01/18 начисляется 3.2% в мес, т.е. = 20000 * 3,2% ~ 640грн (ньюансы типа 3,2%*12/365*31 я опускаю :))


Т.е что 01.01 потратил эти 20тыс что 31.01 итог одинаковый будет? И то что весь февраль ими пользовался это прощается?
Aps
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 15:07

Re: Monobank

Итог разный будет. Если сняли 01.01. - %% будут 1280 грн, а если 31.01 - то 640 грн. Февраль не прощается.
Viktor
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 15:32

  Aps написав:
clientage написав:Задолженность анализируется КАЖДЫЙ мес и то 3.2%/мес. Например.
Задолженность в грейсе на 1/01/18 - 20000грн
до 1/03/18 внесено на счет 15000, т.е. грейсовая задолженность НЕ погашена полностью,
тогда на ВСЮ (а не на остаток 5000) сумму задолженности на 1/01/18 начисляется 3.2% в мес, т.е. = 20000 * 3,2% ~ 640грн (ньюансы типа 3,2%*12/365*31 я опускаю :))


Т.е что 01.01 потратил эти 20тыс что 31.01 итог одинаковый будет? И то что весь февраль ими пользовался это прощается?

Так же как в привате. Главное эту 5~ку погасить до 25 февраля.
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 15:39

Re: Monobank

  mihasik написав:Так же как в привате. Главное эту 5~ку погасить до 25 февраля

до 28
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 15:44

  Квесторе_поверніться написав:
  mihasik написав:Так же как в привате. Главное эту 5~ку погасить до 25 февраля

до 28

Ну да. 62 дня)
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 15:56

  Aps написав:
clientage написав:Задолженность анализируется КАЖДЫЙ мес и то 3.2%/мес. Например.
Задолженность в грейсе на 1/01/18 - 20000грн
до 1/03/18 внесено на счет 15000, т.е. грейсовая задолженность НЕ погашена полностью,
тогда на ВСЮ (а не на остаток 5000) сумму задолженности на 1/01/18 начисляется 3.2% в мес, т.е. = 20000 * 3,2% ~ 640грн (ньюансы типа 3,2%*12/365*31 я опускаю :))


Т.е что 01.01 потратил эти 20тыс что 31.01 итог одинаковый будет? И то что весь февраль ими пользовался это прощается?

ИМХО, итог одинаковый будет :wink:
Базова процентна ставка на залишок заборгованості (після
закінчення пільгового періоду) на місяць за карткою 3,2% на місяць
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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