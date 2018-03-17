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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 21:27

Т.е что 01.01 потратил эти 20тыс что 31.01 итог одинаковый будет? И то что весь февраль ими пользовался это прощается?[/quote]
ИМХО, итог одинаковый будет :wink:
Базова процентна ставка на залишок заборгованості (після
закінчення пільгового періоду) на місяць за карткою 3,2% на місяць
[/quote]

Вы не правы. Как же ИТОГ может быть одинаковым, если:
Воспользовавшись кредитными средствами 31.01, проценты будут начислены за ОДИН день в январе 3,2*12/365*1. А это всего 21 грн, а не 652 за полный месяц.
Viktor
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 21:56

  clientage написав:ИМХО, итог одинаковый будет :wink:

Надо в условиях смотреть, а не в паспортах.
4.21. Відсотки за користування Кредитом нараховуються в дату їх сплати, при цьому відсотки розраховуються щомісячно за кожний календарний день за фактично витрачені в рахунок Кредиту кошти, з дня списання суми з карткового рахунку до дня, коли Кредит стає простроченим кредитом.
Poleg
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 бер, 2018 22:56

  Poleg написав:
  clientage написав:ИМХО, итог одинаковый будет :wink:

Надо в условиях смотреть, а не в паспортах.
4.21. Відсотки за користування Кредитом нараховуються в дату їх сплати, при цьому відсотки розраховуються щомісячно за кожний календарний день за фактично витрачені в рахунок Кредиту кошти, з дня списання суми з карткового рахунку до дня, коли Кредит стає простроченим кредитом.

ну тут речь про "прострочений кредит"... хотя определения такого термина нет в Умовах :(
У Мони есть три ставки по кредиту: Пільгова, Базова, Збільшена. Вот по п.4.21 какая ставка применяется?
Пытаюсь осмыслить п.4.15. Тяжело. Решил таки остаться в грейсе :)

ПС. И чот не понятно про какой овердрафт речь идет в п. 4.20 (см. п. 4.5)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 00:10

Re: Monobank

Все там предельно ясно. Как только начинаете расходовать кредитные деньги, то сразу начинают насчитывать проценты. Насчитывают каждый день на конец дня. Если погасили в срок и полностью, то не платите ничего. А если полностью не погасили, то все проценты суммируются и выставляются к оплате.
evgenkh
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 01:19

  clientage написав:ну тут речь про "прострочений кредит"

Да, там уже речь о том, когда конкретная просрочка пошла.
Все равно даже в 4.9 пишут о дневном проценте.
  evgenkh написав:А если полностью не погасили, то все проценты суммируются и выставляются к оплате.

В зависимости от того как не погасили разные проценты. Если для "злостных" оленей все описано детально (4.11-4.25), то обычные должны довольствоваться 4.9.
Poleg
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 11:28

Яка процедура перевипуску картки МОНО?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 12:09

  BBC написав:Яка процедура перевипуску картки МОНО?

посещение универа,5 минут и новые стикеры в руках
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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