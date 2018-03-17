Т.е что 01.01 потратил эти 20тыс что 31.01 итог одинаковый будет? И то что весь февраль ими пользовался это прощается?[/quote] ИМХО, итог одинаковый будет
Базова процентна ставка на залишок заборгованості (після закінчення пільгового періоду) на місяць за карткою 3,2% на місяць
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Вы не правы. Как же ИТОГ может быть одинаковым, если: Воспользовавшись кредитными средствами 31.01, проценты будут начислены за ОДИН день в январе 3,2*12/365*1. А это всего 21 грн, а не 652 за полный месяц.
Надо в условиях смотреть, а не в паспортах. 4.21. Відсотки за користування Кредитом нараховуються в дату їх сплати, при цьому відсотки розраховуються щомісячно за кожний календарний день за фактично витрачені в рахунок Кредиту кошти, з дня списання суми з карткового рахунку до дня, коли Кредит стає простроченим кредитом.
Надо в условиях смотреть, а не в паспортах. 4.21. Відсотки за користування Кредитом нараховуються в дату їх сплати, при цьому відсотки розраховуються щомісячно за кожний календарний день за фактично витрачені в рахунок Кредиту кошти, з дня списання суми з карткового рахунку до дня, коли Кредит стає простроченим кредитом.
ну тут речь про "прострочений кредит"... хотя определения такого термина нет в Умовах У Мони есть три ставки по кредиту: Пільгова, Базова, Збільшена. Вот по п.4.21 какая ставка применяется? Пытаюсь осмыслить п.4.15. Тяжело. Решил таки остаться в грейсе
ПС. И чот не понятно про какой овердрафт речь идет в п. 4.20 (см. п. 4.5)
Все там предельно ясно. Как только начинаете расходовать кредитные деньги, то сразу начинают насчитывать проценты. Насчитывают каждый день на конец дня. Если погасили в срок и полностью, то не платите ничего. А если полностью не погасили, то все проценты суммируются и выставляются к оплате.