В смысле?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 18 бер, 2018 13:16
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Пон 19 бер, 2018 10:13
странности
Добрый всем день! Брал моню за границу - из траблов - в самолете транзакция в упор не прошла - хотя при этом беней - прошла. И по приезду не смог вызвать уклон - отказ и все тут, суппорт чесал типа "заполните внимательно данные карты", когда я сказал что карта там давно вбита и работала норм начал рассказывать что отказ типа не с их стороны а со стороны уклона. Как не странно тот же беня прошел. Короче не радует после тяжелой дороги еще пытаться безуспешно решать такие вот глюки (
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