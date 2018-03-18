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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 524525526527
Повідомлення Додано: Нед 18 бер, 2018 13:16

  curiousobro написав:Бедный Моня.
Бесплатный перевыпуск МС сыграет с ним злую шутку :)

В смысле?
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 10:13

странности

Добрый всем день! Брал моню за границу - из траблов - в самолете транзакция в упор не прошла - хотя при этом беней - прошла. И по приезду не смог вызвать уклон - отказ и все тут, суппорт чесал типа "заполните внимательно данные карты", когда я сказал что карта там давно вбита и работала норм начал рассказывать что отказ типа не с их стороны а со стороны уклона. Как не странно тот же беня прошел. Короче не радует после тяжелой дороги еще пытаться безуспешно решать такие вот глюки (
5929966
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 11:44

Re: Monobank

  5929966 написав:тот же беня прошел


Бєня вже не прі дєлах...

тепер - це Держава Україна! :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 12:44

  greenozon написав:
  5929966 написав:тот же беня прошел


Бєня вже не прі дєлах...

тепер - це Держава Україна! :)


Якщо я скажу держава то це може бути i ощад i ще багато кто ))
5929966
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