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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 525526527528
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 17:00

  isen написав:Есть ли возможность к карточному счету с кредлимитом выпустить допкарту?
Если есть карточный счет с кредлимитом можно ли открыть еще один без кредлимита?

нет.
нет.
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 17:08

  isen написав:Есть ли возможность к карточному счету с кредлимитом выпустить допкарту?
Если есть карточный счет с кредлимитом можно ли открыть еще один без кредлимита?

баловство это, барин, жениться вам надо
v57
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 17:49

  v57 написав:
  isen написав:Есть ли возможность к карточному счету с кредлимитом выпустить допкарту?
Если есть карточный счет с кредлимитом можно ли открыть еще один без кредлимита?

баловство это, барин, жениться вам надо

ежели сирота
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