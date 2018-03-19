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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 бер, 2018 17:00
isen написав:
Есть ли возможность к карточному счету с кредлимитом выпустить допкарту?
Если есть карточный счет с кредлимитом можно ли открыть еще один без кредлимита?
нет.
нет.
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Додано: Пон 19 бер, 2018 17:08
isen написав:
Есть ли возможность к карточному счету с кредлимитом выпустить допкарту?
Если есть карточный счет с кредлимитом можно ли открыть еще один без кредлимита?
баловство это, барин, жениться вам надо
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Додано: Пон 19 бер, 2018 17:49
v57 написав: isen написав:
Есть ли возможность к карточному счету с кредлимитом выпустить допкарту?
Если есть карточный счет с кредлимитом можно ли открыть еще один без кредлимита?
баловство это, барин, жениться вам надо
ежели сирота
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Додано: Пон 19 бер, 2018 20:08
isen написав: chico написав: mihasik написав:
Если с Б5 или вики ТАСовской пополнять моню, комиссия будет с них(не кредитные деньги)? Всё таки партнёры)
Із Віки/Weekend пересилав через застосунок mono - без комісії
Добрый день. На Вике кредлимит=0?
І Вам доброго. Ні не 0.
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chico
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