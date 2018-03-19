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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 525526527528
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 17:00

  isen написав:Есть ли возможность к карточному счету с кредлимитом выпустить допкарту?
Если есть карточный счет с кредлимитом можно ли открыть еще один без кредлимита?

нет.
нет.
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 17:08

  isen написав:Есть ли возможность к карточному счету с кредлимитом выпустить допкарту?
Если есть карточный счет с кредлимитом можно ли открыть еще один без кредлимита?

баловство это, барин, жениться вам надо
v57
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 17:49

  v57 написав:
  isen написав:Есть ли возможность к карточному счету с кредлимитом выпустить допкарту?
Если есть карточный счет с кредлимитом можно ли открыть еще один без кредлимита?

баловство это, барин, жениться вам надо

ежели сирота
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 20:08

  isen написав:
  chico написав:
  mihasik написав:Если с Б5 или вики ТАСовской пополнять моню, комиссия будет с них(не кредитные деньги)? Всё таки партнёры)

Із Віки/Weekend пересилав через застосунок mono - без комісії

Добрый день. На Вике кредлимит=0?

І Вам доброго. Ні не 0.
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 06:58

Re: Monobank

Утро бодрое.
Оплачивал с карты моно наложенный платеж (оплата за товар из интернет-магазина F.ua) на Новой почте с кредитных средств. Провели заявленную отправителем сумму через терминал Ощадбанк, но у меня этот платеж прошел как перевод денег с карты на карту. Соответственно с кредитных средств взяли комиссию.
Поддержка моно сказала, что на отделении этот терминал настроен под МСС 6538 - денежные переводы Master Card Money Send.

Отсюда возникают вопрос - это постоянная практика на Новой почте и оплата всех наложенных платежей проходит как перевод на карту? Или это особенность отправки-получения этого интернет-магазина, который, отправляя наложкой бесплатно, подразумевает перевод на карту при безналичной оплате?
Igor0078
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 07:37

  Igor0078 написав:Утро бодрое.
Оплачивал с карты моно наложенный платеж (оплата за товар из интернет-магазина F.ua) на Новой почте с кредитных средств. Провели заявленную отправителем сумму через терминал Ощадбанк, но у меня этот платеж прошел как перевод денег с карты на карту. Соответственно с кредитных средств взяли комиссию.
Поддержка моно сказала, что на отделении этот терминал настроен под МСС 6538 - денежные переводы Master Card Money Send.

Отсюда возникают вопрос - это постоянная практика на Новой почте и оплата всех наложенных платежей проходит как перевод на карту? Или это особенность отправки-получения этого интернет-магазина, который, отправляя наложкой бесплатно, подразумевает перевод на карту при безналичной оплате?
Це нова прошивка терміналів Ощада.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 07:41

Re: Monobank

Igor0078, как бы будет да:
  MASolomko написав:На другом форуме читал, что недавно "Новая почта" обновляет систему на некоторых точках отделения. Получатель оплачивал наложенный платёж кредткой Привата/mono через терминал Ощада/Привата кредитными средствами — банк слупил комиссию 4%...
Сейчас в основном обновляют систему на компьютере с терминалом Ощада. Терминалы с Приватом, вроде пока, работают как и раньше.

Если на чеке от системы Новой почты в назначение платежа указано "прийом готівки ЕН:..." (по наложенному платежу), то оплата проходить за счёт кредитных средств с комиссией карты.
Если в назначении платежа указано "Переказ в оплату товарів/послуг" (оплата доставки, товара в ряде интернет-магазинов), то без комиссии.

ps А разве такие MCC можно проводить через POS-терминалы?
Как вариант, пишите жалобу в службу защиты прав потребителей.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 08:03

Re: Monobank

ОТП банк прикрыл бесплатное пополнение карт моно за счет кредитных средств. Теперь они считаются как снятие наличных на которые начисляется процент в конце расчетного периода. Сразу ничего не снимают дополнительно. Будьте осторожны.
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