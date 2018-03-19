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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 бер, 2018 17:00
Додано: Пон 19 бер, 2018 17:08
Додано: Пон 19 бер, 2018 17:49
ежели сирота
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Пон 19 бер, 2018 20:08
Додано: Вів 20 бер, 2018 06:58
Re: Monobank
Утро бодрое.
Оплачивал с карты моно наложенный платеж (оплата за товар из интернет-магазина F.ua) на Новой почте с кредитных средств. Провели заявленную отправителем сумму через терминал Ощадбанк, но у меня этот платеж прошел как перевод денег с карты на карту. Соответственно с кредитных средств взяли комиссию.
Поддержка моно сказала, что на отделении этот терминал настроен под МСС 6538 - денежные переводы Master Card Money Send.
Отсюда возникают вопрос - это постоянная практика на Новой почте и оплата всех наложенных платежей проходит как перевод на карту? Или это особенность отправки-получения этого интернет-магазина, который, отправляя наложкой бесплатно, подразумевает перевод на карту при безналичной оплате?
Додано: Вів 20 бер, 2018 07:37
Це нова прошивка терміналів Ощада.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Вів 20 бер, 2018 07:41
Re: Monobank
Igor0078, как бы будет да:
Сейчас в основном обновляют систему на компьютере с терминалом Ощада. Терминалы с Приватом, вроде пока, работают как и раньше.
Если на чеке от системы Новой почты в назначение платежа указано "прийом готівки ЕН:..." (по наложенному платежу), то оплата проходить за счёт кредитных средств с комиссией карты.
Если в назначении платежа указано "Переказ в оплату товарів/послуг" (оплата доставки, товара в ряде интернет-магазинов), то без комиссии.
ps А разве такие MCC можно проводить через POS-терминалы?
Как вариант, пишите жалобу в службу защиты прав потребителей.
Додано: Вів 20 бер, 2018 08:03
Re: Monobank
ОТП банк прикрыл бесплатное пополнение карт моно за счет кредитных средств. Теперь они считаются как снятие наличных на которые начисляется процент в конце расчетного периода. Сразу ничего не снимают дополнительно. Будьте осторожны.
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