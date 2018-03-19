Утро бодрое. Оплачивал с карты моно наложенный платеж (оплата за товар из интернет-магазина F.ua) на Новой почте с кредитных средств. Провели заявленную отправителем сумму через терминал Ощадбанк, но у меня этот платеж прошел как перевод денег с карты на карту. Соответственно с кредитных средств взяли комиссию. Поддержка моно сказала, что на отделении этот терминал настроен под МСС 6538 - денежные переводы Master Card Money Send.
Отсюда возникают вопрос - это постоянная практика на Новой почте и оплата всех наложенных платежей проходит как перевод на карту? Или это особенность отправки-получения этого интернет-магазина, который, отправляя наложкой бесплатно, подразумевает перевод на карту при безналичной оплате?
Igor0078 написав:Утро бодрое. Оплачивал с карты моно наложенный платеж (оплата за товар из интернет-магазина F.ua) на Новой почте с кредитных средств. Провели заявленную отправителем сумму через терминал Ощадбанк, но у меня этот платеж прошел как перевод денег с карты на карту. Соответственно с кредитных средств взяли комиссию. Поддержка моно сказала, что на отделении этот терминал настроен под МСС 6538 - денежные переводы Master Card Money Send.
Отсюда возникают вопрос - это постоянная практика на Новой почте и оплата всех наложенных платежей проходит как перевод на карту? Или это особенность отправки-получения этого интернет-магазина, который, отправляя наложкой бесплатно, подразумевает перевод на карту при безналичной оплате?
MASolomko написав:На другом форуме читал, что недавно "Новая почта" обновляет систему на некоторых точках отделения. Получатель оплачивал наложенный платёж кредткой Привата/mono через терминал Ощада/Привата кредитными средствами — банк слупил комиссию 4%...
Сейчас в основном обновляют систему на компьютере с терминалом Ощада. Терминалы с Приватом, вроде пока, работают как и раньше.
Если на чеке от системы Новой почты в назначение платежа указано "прийом готівки ЕН:..." (по наложенному платежу), то оплата проходить за счёт кредитных средств с комиссией карты. Если в назначении платежа указано "Переказ в оплату товарів/послуг" (оплата доставки, товара в ряде интернет-магазинов), то без комиссии.
ps А разве такие MCC можно проводить через POS-терминалы? Как вариант, пишите жалобу в службу защиты прав потребителей.
ОТП банк прикрыл бесплатное пополнение карт моно за счет кредитных средств. Теперь они считаются как снятие наличных на которые начисляется процент в конце расчетного периода. Сразу ничего не снимают дополнительно. Будьте осторожны.
Із Віки/Weekend пересилав через застосунок mono - без комісії[/quote] Добрый день. На Вике кредлимит=0?[/quote] І Вам доброго. Ні не 0.[/quote] Судя по этой схеме https://hostingkartinok.com/show-image. ... 59fb73e2a0 первыми снимаются кредитные деньги. Или я не правильно понимаю процесс?
isen написав:Із Віки/Weekend пересилав через застосунок mono - без комісії
Добрый день. На Вике кредлимит=0?[/quote] І Вам доброго. Ні не 0.[/quote] Судя по этой схеме https://hostingkartinok.com/show-image. ... 59fb73e2a0 первыми снимаются кредитные деньги. Или я не правильно понимаю процесс?[/quote] p2p - это снятие наличных, сначала свои, а потом другие.