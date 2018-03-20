isen написав:Із Віки/Weekend пересилав через застосунок mono - без комісії
Добрый день. На Вике кредлимит=0?
І Вам доброго. Ні не 0.[/quote] Судя по этой схеме https://hostingkartinok.com/show-image. ... 59fb73e2a0 первыми снимаются кредитные деньги. Или я не правильно понимаю процесс?[/quote] p2p - это снятие наличных, сначала свои, а потом другие.[/quote]Я пополнял с В5 через приложение моно но с меня сняли 15грн + 1,5%, пополнял не с кредитных а со своих собственных средств, но там комиссия ТАСа.
Stringer написав:ну так надо ещё для удобства поставить лимит на мсс шобы если не кошерный мсс, без кешбека - чтобы лимит был 0, не дай бог рассеянный свинорыл сунет другую карту, с кешбеком не той категории
оч. даже антирестная идея Вот есть ГуглПей, там и Моня уже есть так може запилить шото типа ХрюПей, де будут жить любимые карты клиента, а платежи с них будут оптимиризованы под различные плюшки каждой карты, в т.ч. и кошерный МСС нуна тока шото типа АПИ слупить с каждого банка ...и бум платить этим Хрюшей
Сегодня обнаружил что в раше уже есть подобная карта, называется touchbank, это проект OTP. Можно привязать несколько карт на одну карту, и эти карты назначить на разные категории товаров. Но работает это только в россии пока, хотя проект заявлен как международный.