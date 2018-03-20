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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 526527528529
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 17:21

Re: Monobank

.........
Востаннє редагувалось dilet в Вів 20 бер, 2018 21:26, всього редагувалось 1 раз.
dilet
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 17:59

Re: Monobank

Vint написав:
  isen написав:Із Віки/Weekend пересилав через застосунок mono - без комісії

Добрый день. На Вике кредлимит=0?

І Вам доброго. Ні не 0.[/quote]
Судя по этой схеме https://hostingkartinok.com/show-image. ... 59fb73e2a0 первыми снимаются кредитные деньги. Или я не правильно понимаю процесс?[/quote]
p2p - это снятие наличных, сначала свои, а потом другие.[/quote]Я пополнял с В5 через приложение моно но с меня сняли 15грн + 1,5%, пополнял не с кредитных а со своих собственных средств, но там комиссия ТАСа.
dilet
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 08:59

  clientage написав:
  Stringer написав:ну так надо ещё для удобства поставить лимит на мсс ;-)
шобы если не кошерный мсс, без кешбека - чтобы лимит был 0, не дай бог рассеянный свинорыл сунет другую карту, с кешбеком не той категории

оч. даже антирестная идея :wink:
Вот есть ГуглПей, там и Моня уже есть
так може запилить шото типа ХрюПей, де будут жить любимые карты клиента, а платежи с них будут оптимиризованы под различные плюшки каждой карты, в т.ч. и кошерный МСС
нуна тока шото типа АПИ слупить с каждого банка :lol: :lol:
...и бум платить этим Хрюшей :idea:

Сегодня обнаружил что в раше уже есть подобная карта, называется touchbank, это проект OTP. Можно привязать несколько карт на одну карту, и эти карты назначить на разные категории товаров. Но работает это только в россии пока, хотя проект заявлен как международный.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 09:34

Re: Monobank

А сколько сейчас платеж по СЕПу идет? (на выход)
grisha_
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 09:38

  antey718 написав:Можно привязать несколько карт на одну карту, и эти карты назначить на разные категории товаров

Карту (или категорию) каждый раз выбираешь сам вручную перед совершением операции?
sola
 
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