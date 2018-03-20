|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 бер, 2018 17:21
Re: Monobank
.........
Востаннє редагувалось dilet в Вів 20 бер, 2018 21:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 20 бер, 2018 17:59
Re: Monobank
І Вам доброго. Ні не 0.[/quote]
Судя по этой схеме
p2p - это снятие наличных, сначала свои, а потом другие.[/quote]Я пополнял с В5 через приложение моно но с меня сняли 15грн + 1,5%, пополнял не с кредитных а со своих собственных средств, но там комиссия ТАСа.
Додано: Сер 21 бер, 2018 08:59
Сегодня обнаружил что в раше уже есть подобная карта, называется touchbank, это проект OTP. Можно привязать несколько карт на одну карту, и эти карты назначить на разные категории товаров. Но работает это только в россии пока, хотя проект заявлен как международный.
Додано: Сер 21 бер, 2018 09:34
Re: Monobank
А сколько сейчас платеж по СЕПу идет? (на выход)
Додано: Сер 21 бер, 2018 09:38
Додано: Сер 21 бер, 2018 10:59
У этого проекта совсем не такая логика, как здесь описывали. Там все транзакции в реальности проводятся по основной карте. А потом (при соблюдении некоторых условий) деньги списываются с привязанных карт причем там МСС будет или 6540 или 6012 вне зависимости от того, какой был реальный MCC при покупке.
sola
Это можно как задать в настройках, так и выбрать вручную.
P.S. У кота такой функциал можно максимум за пару дней внедрить, только кому понравится - Приват, например, 5 грн. себе за любую транзакцию со своих карт будет брать.
Зараз переглядають цей форум: isen, liliya_logical, stellassvitonline, V2 і 9 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама
|