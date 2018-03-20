isen написав:Із Віки/Weekend пересилав через застосунок mono - без комісії
Добрый день. На Вике кредлимит=0?
І Вам доброго. Ні не 0.[/quote] Судя по этой схеме https://hostingkartinok.com/show-image. ... 59fb73e2a0 первыми снимаются кредитные деньги. Или я не правильно понимаю процесс?[/quote] p2p - это снятие наличных, сначала свои, а потом другие.[/quote]Я пополнял с В5 через приложение моно но с меня сняли 15грн + 1,5%, пополнял не с кредитных а со своих собственных средств, но там комиссия ТАСа.
Stringer написав:ну так надо ещё для удобства поставить лимит на мсс шобы если не кошерный мсс, без кешбека - чтобы лимит был 0, не дай бог рассеянный свинорыл сунет другую карту, с кешбеком не той категории
оч. даже антирестная идея Вот есть ГуглПей, там и Моня уже есть так може запилить шото типа ХрюПей, де будут жить любимые карты клиента, а платежи с них будут оптимиризованы под различные плюшки каждой карты, в т.ч. и кошерный МСС нуна тока шото типа АПИ слупить с каждого банка ...и бум платить этим Хрюшей
Сегодня обнаружил что в раше уже есть подобная карта, называется touchbank, это проект OTP. Можно привязать несколько карт на одну карту, и эти карты назначить на разные категории товаров. Но работает это только в россии пока, хотя проект заявлен как международный.
antey718 написав:Сегодня обнаружил что в раше уже есть подобная карта, называется touchbank, это проект OTP. Можно привязать несколько карт на одну карту, и эти карты назначить на разные категории товаров. Но работает это только в россии пока, хотя проект заявлен как международный.
У этого проекта совсем не такая логика, как здесь описывали. Там все транзакции в реальности проводятся по основной карте. А потом (при соблюдении некоторых условий) деньги списываются с привязанных карт причем там МСС будет или 6540 или 6012 вне зависимости от того, какой был реальный MCC при покупке. sola Это можно как задать в настройках, так и выбрать вручную. P.S. У кота такой функциал можно максимум за пару дней внедрить, только кому понравится - Приват, например, 5 грн. себе за любую транзакцию со своих карт будет брать.
Poleg написав:Это можно как задать в настройках, так и выбрать вручную. P.S. У кота такой функциал можно максимум за пару дней внедрить, только кому понравится - Приват, например, 5 грн. себе за любую транзакцию со своих карт будет брать.
MASolomko написав:На другом форуме читал, что недавно "Новая почта" обновляет систему на некоторых точках отделения. Получатель оплачивал наложенный платёж кредткой Привата/mono через терминал Ощада/Привата кредитными средствами — банк слупил комиссию 4%...
Сейчас в основном обновляют систему на компьютере с терминалом Ощада. Терминалы с Приватом, вроде пока, работают как и раньше.
Если на чеке от системы Новой почты в назначение платежа указано "прийом готівки ЕН:..." (по наложенному платежу), то оплата проходить за счёт кредитных средств с комиссией карты. Если в назначении платежа указано "Переказ в оплату товарів/послуг" (оплата доставки, товара в ряде интернет-магазинов), то без комиссии.
ps А разве такие MCC можно проводить через POS-терминалы? Как вариант, пишите жалобу в службу защиты прав потребителей.
Тоже влип по кредитке а-банка. мсс 6538 . Уже повыносил мозг кому только можно. Составили заявку.
«Я отношусь к банкам как к креветкам: выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
antey718 написав:Сегодня обнаружил что в раше уже есть подобная карта, называется touchbank, это проект OTP. Можно привязать несколько карт на одну карту, и эти карты назначить на разные категории товаров. Но работает это только в россии пока, хотя проект заявлен как международный.
У этого проекта совсем не такая логика, как здесь описывали. Там все транзакции в реальности проводятся по основной карте. А потом (при соблюдении некоторых условий) деньги списываются с привязанных карт причем там МСС будет или 6540 или 6012 вне зависимости от того, какой был реальный MCC при покупке. sola Это можно как задать в настройках, так и выбрать вручную. P.S. У кота такой функциал можно максимум за пару дней внедрить, только кому понравится - Приват, например, 5 грн. себе за любую транзакцию со своих карт будет брать.
Я не знаю какой там mcc сейчас, почитал отзывы пользователей, я так понял поначалу они транслировали оригинальный mcc и название торговой точки и кешбек по целевым картам начислялся, потом были проблемы с визой, и визы отключили от этой услуги, потом снова подключили но с кодом 6540, по мастеркардам непонятно как обстоят дела. Как бы там ни было задумка была хорошая