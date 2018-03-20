Додано: Сер 21 бер, 2018 10:59

antey718 написав: Сегодня обнаружил что в раше уже есть подобная карта, называется touchbank, это проект OTP. Можно привязать несколько карт на одну карту, и эти карты назначить на разные категории товаров. Но работает это только в россии пока, хотя проект заявлен как международный. Сегодня обнаружил что в раше уже есть подобная карта, называется touchbank, это проект OTP. Можно привязать несколько карт на одну карту, и эти карты назначить на разные категории товаров. Но работает это только в россии пока, хотя проект заявлен как международный.

У этого проекта совсем не такая логика, как здесь описывали. Там все транзакции в реальности проводятся по основной карте. А потом (при соблюдении некоторых условий) деньги списываются с привязанных карт причем там МСС будет или 6540 или 6012 вне зависимости от того, какой был реальный MCC при покупке.Это можно как задать в настройках, так и выбрать вручную.P.S. У кота такой функциал можно максимум за пару дней внедрить, только кому понравится - Приват, например, 5 грн. себе за любую транзакцию со своих карт будет брать.